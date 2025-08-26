В России найден новый способ лечения болезни Альцгеймера

Российские ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета предложили подход к лечению болезни Альцгеймера через регуляцию кальциевого баланса в клетках мозга. Исследование, проведенное в Институте биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ, открывает новые перспективы в терапии распространенных нейродегенеративных заболеваний.
«Мыши с болезнью Альцгеймера демонстрировали хаотичную и избыточную активность нейронов. После курса внутрибрюшинного введения NDC-9009 работа их нейронных сетей нормализовалась, становясь похожей на активность у здоровых животных», — приводит слова инженера-исследователя Евгения Герасимова «Газета.ру».
В отличие от традиционных методов, направленных исключительно на удаление амилоидных бляшек, новая стратегия фокусируется на фундаментальной проблеме — нарушении баланса ионов кальция в нейронах. При болезни Альцгеймера токсичный ?-амилоид нарушает кальциевую регуляцию, вызывая массивное и неконтролируемое поступление кальция в нервные клетки. Этот «кальциевый перегруз» приводит к гиперактивности клеток, нарушению нейронных связей и их последующей гибели. Исследователи предложили новое решение — усиление работы внутриклеточного насоса SERCA, который отвечает за активное транспортирование излишков кальция в специальные хранилища эндоплазматического ретикулума клетки.
Экспериментальное соединение NDC-9009 продемонстрировало эффективность в доклинических испытаниях. После курсового введения препарата у подопытных животных нормализовалась нейронная активность, и наблюдалось значительное улучшение когнитивных функций в поведенческих тестах. Мыши демонстрировали улучшение пространственной памяти и способности к обучению, что подтверждалось объективными данными электрофизиологических исследований.
Преимуществом данного подхода является его целевой характер — воздействие на конкретный молекулярный механизм, что потенциально обеспечивает более благоприятный профиль безопасности по сравнению с существующими методами лечения. Исследователи отмечают, что модуляция SERCA-помпы позволяет избежать побочные эффекты, характерных для традиционных блокаторов кальциевых каналов, поскольку воздействует на естественные механизмы клеточной регуляции.
Ранее URA.RU рассказывал, что употребление алкоголя значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера из-за повреждения сосудов головного мозга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.