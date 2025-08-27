Венгрия требует от Украины прекратить удары по «Дружбе»

Сийярто: призываем Украину не атаковать нефтепровод «Дружба»
Работа по восстановлению поставок нефти займет несколько дней, заявил Сийярто
Работа по восстановлению поставок нефти займет несколько дней, заявил Сийярто Фото:
новость из сюжета
ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия призвала Украину перестать атаковать нефтепровод «Дружба» для того, чтобы не ставить под угрозу безопасность страны. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Призываем Украину в будущем не атаковать нефтепровод в Венгрию и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны!» — заявил Сийярто в социальных сетях. Также он отметил, что в результате последней ракетной атаки беспилотников ВСУ повреждения нефтепровода «Дружба» оказались существенными. В связи с чем на работы по его восстановлению могут занять несколько дней.

Ранее, 22 августа, Венгрия и Словакия уже столкнулись с остановкой поставок нефти по «Дружбе» на пять дней из-за атак на нефтепровод, в результате которых была повреждена инфраструктура. Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что подобные удары представляют угрозу энергетической безопасности региона и призывал Евросоюз принять меры для защиты критически важной инфраструктуры от повторения подобных инцидентов.

