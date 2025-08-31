В России с иронией отнеслись к идее Литвы «заболотить» границу с Белоруссией

Карасин иронично отнесся к идее Литвы заболотить границу для безопасности
Нериюс Забляцкис считает наиболее важным заболачивание приграничных районов, заявил Карасин
Нериюс Забляцкис считает наиболее важным заболачивание приграничных районов, заявил Карасин Фото:

Во время рассуждений о будущей роли искусственного интеллекта и борьбы за урегулирование конфликта на Украине со стороны Литвы предлагается заболачивать приграничные районы страны. К этому с иронией отнесся глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

«На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идёт борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны», — заявил Карасин в своем telegram-канале. В конце своего сообщения он иронично добавил, что это «масштабное мышление».

Ранее глава литовского фонда по восстановлению и охране болот Нериюс Забляцкис заявил, что его организация рассматривает возможность восстановления высушенных болот, расположенных на границе с Беларусью. Кроме того, он призвал Латвию и Эстонию присоединиться к аналогичным инициативам. Основная цель таких действий — повышение уровня безопасности в приграничных регионах.

