Отправиться в путешествие по России теперь можно не выходя из дома

Национальный центр «Россия» объявил о запуске цифрового проекта — виртуального тура по выставке «Путешествие по России». Новый сервис, созданный с применением панорамной съемки 360 градусов, теперь доступен на официальном сайте НЦ «Россия». Благодаря этому миллионы пользователей по всему миру получили возможность отправиться в иммерсивное путешествие по восьми федеральным округам страны, не выходя из дома. Об этом сообщили в пресс-службе НЦ.
«На официальном сайте Национального центра „Россия“ состоялся запуск цифрового проекта — виртуального тура по выставке „Путешествие по России“. Теперь у миллионов пользователей по всему миру появилась возможность отправиться на иммерсивную экскурсию по нашей стране, не выходя из дома», — написали на сайте центра.
Проект реализован для того, чтобы сделать культурное, историческое и экономическое наследие страны доступным для максимально широкой аудитории, включая россиян, проживающих за рубежом. Запуск виртуального тура — важный шаг в реализации миссии по сохранению и популяризации культурного, исторического и экономического потенциала России. Теперь об истории, достижениях, культуре и достопримечательностях страны может узнать каждый, кто имеет доступ в интернет.
Виртуальный тур построен как интерактивная экскурсия: пользователи могут свободно перемещаться по залам выставки, рассматривать ключевые экспонаты и достопримечательности всех федеральных округов, приближать интересующие объекты, а также просматривать дополнительные информационные материалы. В центре подчеркнули, что виртуальный формат не заменяет личного визита, но становится его логичным дополнением — он помогает заранее спланировать маршрут или повторно пережить впечатления от посещения выставки. Кроме того, проект может использоваться как образовательный инструмент для школьников, студентов и всех желающих.
Выставка «Путешествие по России» начала работу в марте в научно-образовательном центре «Россия». Широкомасштабная экспозиция предоставляет возможность всего за час увидеть различные уголки страны — от Дальнего Востока до Калининграда, а также ознакомиться с ключевыми достижениями, передовыми технологиями, культурными, природными и историческими объектами всех федеральных округов.
Площадь выставочного комплекса превышает три тысячи квадратных метров. Экспозиция организована по восьми тематическим секциям, каждая из которых отражает один из федеральных округов России: Дальневосточный, Сибирский, Приволжский, Центральный, Северо-Кавказский, Южный, Уральский, а также Арктический и Северо-Западный округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.