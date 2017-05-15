«Корпорацию развития» будет контролировать новый человек

18:33 15 мая 2017 0

Виктор Гузь стал председателем набсовета "Корпорации Развития" Фото: официальный сайт "Корпорации развития"

В понедельник, 15 мая, в Екатеринбурге состоялось годовое собрание акционеров «Корпорации Развития». Как сообщил собеседник «URA.RU», знакомый с ситуацией, Виктор Гузь назначен председателем набсовета структуры. Он выступает в качестве представителя полпредства УрФО. Официальную должность его уточнить не удалось. Ранее он работал в полпредстве, затем был назначен представителем губернатора Ямала, теперь он снова работает в полпредстве. В «КР» ранее г-н Гузь занимал должность заместителя гендиректора.

До текущего момента пост председателя набсовета занимал замполпреда УрФО Александр Моисеев.

От Ямала в состав набсовета вошли Александр Соколов и глава департамента имущественных отношений Олеся Швагер. Ранее она не входила в этот орган. От Югры были предложены Анатолий Уткин и Василий Дудниченко, а также ХМАО предложил ввести в набсовет бизнесмена Василия Дума. Цель его появления не была разъяснена представителями автономии. От Тюменской области представители пока не подтверждены.

Ожидалось, что на заседании 15 мая может быть рассмотрен вопрос о назначении гендиректора «КР».

Сейчас Сергей Новицкий является и. о. главы компании. Не исключалось, что он и будет назначен гендиректором. Однако, как сообщил собеседник в «КР», этот вопрос не поднимался. «Неделю назад полномочия Новицкого в качестве и. о. были продлены на полгода. В течение этого времени он в любое время может быть назначен гендиректором. Но пока этот вопрос не обсуждался», — сказал собеседник.

Он добавил, что до 29 мая будут подготовлены предложения по дальнейшей деятельности «КР», скорректированы ранее утвержденные стратегии крупных проектов. В частности, речь идет о Северном широтном ходе, развитии инфраструктуры Заполярье-Пурпе и «Полярном кварце». Подробностей нет.

«Корпорация развития» должна была доказать акционерам, что имеет право на существование. После ряда крупных скандалов, в том числе задержания бывшего гендиректора Сергея Маслова, губернаторы начали обсуждать возможность прекращения сотрудничества с «КР». Например, обсуждалось, что Северный широтный ход будет построен без участия корпорации.