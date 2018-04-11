В Екатеринбурге боятся критиковать новый имидж театра оперы и балета

23:03 11 апреля 2018 1

Андрей Шишкин будет готов объясниться со своим зрителем только в мае Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский академический театр оперы и балета решился на ребрендинг. Правда, объясняться со своим зрителем за изменения руководство учреждения культуры — директор Андрей Шишкин и худрук балета Вячеслав Самодуров — намерено лишь в мае на пресс-конференции. До этого времени, надеются, публика привыкнет, хотя сегодня ее реакция уже весьма неоднозначна.

Вариации нового логотипа Оперы существуют в разных цветах. Этот, например, намекнул рядовому зрителю на «Газпром» Фото: страница на Facebook уральской Оперы

Главное, что могли заметить зрители и партнеры Оперы уже сегодня — на афишах, буклетах и в рассылаемых официальных письмах — изменение логотипа. Прежний, в виде черно-белых контуров здания театра, дополненных его полным названием, сменила стилизованная в различных вариациях латинская «U», рядом с которой расположены в столбик слова «Урал Опера Балет» или в английском варианте Ural Opera Ballet.

Театр имеет право заключать контракты до трех миллионов рублей с единственным поставщиком. При этом техзадания на разработку фирменного стиля на сайте госзакупок нет — лишь договор «на изготовление произведения и передачу авторских прав на произведение».

Благодаря этим нюансам федеральное государственное бюджетное учреждение культуры смогло потратить 1 млн 260 тысяч рублей и через полгода работы получить «исследования, три концепции по неймингу, пять концепций айдентики, проработанный фирменный стиль и большое количество носителей, а также две концепции сайта, бренд-бук и видео-презентацию».

Контракт был закрыт еще в 2017 году, но внимание широкой публики на обновление сакцентировали только в 2018-м. В конце марта на аватарках в соцсетях театра появился новый логотип, который тут же вызвал разнополярную реакцию: от «Похоже на Газпром! Верните театр!» до «Что-то мистическое…».

Есть и такой вариант — концентрические круги московские критики трактуют, как влияние театра на общество Фото: пресс-релиз оперного театра Екатеринбурга

Такая оценка, впрочем, уже стала вполне традиционной для разработчиков новой айдентики для свердловской оперы — уральского рекламного агентства «Восход». Екатеринбургскому сообществу оно хорошо известно своей стилизацией другой, кириллической, буквы «У», ставшей логотипом Уральского федерального университета. Тот был настолько неоднозначно студентами, педагогами и просто жителями города, что едва не спровоцировал вузовский стихийный митинг. Возмущение долетело даже до Москвы и попало в рубрику «Бизнес-линч» на сайте известного российского дизайнера Артемия Лебедева.

«Не получается пока у нас в стране типографика хорошая, — критиковал тогда лого УрФУ столичный эксперт. — Зачем уточнять, кем был Ельцин? Учреждения имени Ломоносова или Гагарина не уточняют, кем те были. Но главное в этом стиле, безусловно, буква „У“, у которой обрубили самое ценное. У каждой буквы есть происхождение, значение, принципы построения. Нельзя просто так [оторвать] кусок от буквы». Сочетание первых букв названия Уральского федерального университета, которое читалось по-вертикали как «УФУ», Лебедев охарактеризовал как «суперкондовый блок из заглавных букв с омерзительно тесным интерлиньяжем».

Руководство вуза во главе с ректором Виктором Кокшаровым, однако, не стало советоваться с сообществом и вступать в дискуссии с протестующими, а на протяжении последних семи лет административно принудительно насаждало повсеместное использование нового бренд-бука.

Старый логотип екатеринбургской Оперы уступит место современному и минималистичному Фото: uralopera.ru

Узнать мнение дизайнера Артемия Лебедева в этот раз пока не удалось, а уральские дизайнеры «готовы комментировать работу коллег только в их присутствии». Также и свердловские театроведы критиковать региональный театр, неформально считающийся главным — категорически отказались, даже в позитивном ключе. Отказался от комментариев и поистине исторический для театра персонаж — бывший главный дирижер, лауреат «Золотой маски» Евгений Бражник. Он лишь лаконично заметил: «Главное, что в театре, а не на нем. Зачем-то администрации понадобились эти изменения — но это чистый маркетинг, а не творчество».

А вот столичным театральным критикам логотип пришелся по душе. «Название хорошее, короткое и емкое. Логотип, на мой невоспитанный вкус, мне нравится: здесь есть динамика, активная подача образа, светящаяся подкова многосмысленна — тут и аллегория пути, и неоновый свет как символ актуальности, и всполохи огня, и удача, и образ полной чаши. Видимо, театр наполнен идеями и планами. Эта буква „U“ все в себя вмещает и совсем не нужен этому театру пафос — пусть другие театры тужатся. Екатеринбургский театр сделал правильную ставку: мы — другие, но академичные, мы современные и не зацикленные», — поделилась собственным взглядом критик и историк балета, старший научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Федорченко.

С ней согласен коллега — театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Павел Руднев. Ему логотип понравился избавлением от канцеляризмов, «которыми театры связаны с советчиной — все эти слова на »-ый« вплоть до орденоносный». «Вы же помните, чем всех поразило московское метро — написанными человеческим языком плакатами, без канцеляризма и бюрократии», — напомнил эксперт. Вместе с тем Руднев уверен, что, обновив логотип и внешний стиль, театр сам себе поставил сложнейший вызов.

Разработка «Восхода» для УрФУ семилетней давности «прижилась» только как навязанная администрацией вуза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Таким образом театр хочет отказаться от идеи быть главным, потому что мир сегодня не строится на иерархии, он строится на принципах равноправия. И это правильно, ведь претендовать на первенство в искусстве без художественных доказательств сегодня нельзя. Каждый сегодня должен ежедневно доказывать, что он заслуживает внимания, заслуживает любви и уважения. И конечно же не только логотип должен соответствовать театру, но и сам театр будет вынужден соответствовать всему заявленному в своем логотипе, думать над соответствием содержания форме», — заключил эксперт.

Как раз с этим балансом у уральской оперы очевидный конфликт. Даже на примитивном уровне грандиозный, исторический для театра, работающего с 1912 года, ребрендинг, руководство попыталось схалтурить. Самому дорогому и пафосному уральскому рекламному агентству заказано лишь внешне обновление, тогда как систему продажи билетов и прочие крайне актуальные технические удобства для зрителей на сайте театра разрабатывает проектно-внедренческая фирма «Диас» — рудимент из 90-х без собственного портала и с чеком (госконтракт с оперным — 404 тысячи рублей) вузовского выпускника.