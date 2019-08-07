Выборы губернаторов пройдут в новых условиях. Все из-за Мосгордумы

Политологи считают, что в регионах неправильно истолкуют конфликт оппозиции и мэрии Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Акции протеста в Москве могут изменить предвыборные расклады в регионах России. По данным нового рейтинга «Петербургской политики», существуют предпосылки к тому, что конфликт между столичной мэрией и оппозицией будет неверно истолкован избирателями в территориях, и в единый день голосования к победе придут неожиданные кандидаты.

События в Москве создали двойственность в восприятии региональными властями избирательных кампаний, считают авторы рейтинга. С одной стороны, медийное и оппозиционное внимание переключается на столицу, что дает региональным властям больше возможностей для административного воздействия как на кандидатов, так и на любую протестную активность. В то же время есть риск, что негативный рейтинговый тренд из Москвы перекинется в другие субъекты — так уже было в 2011 году на фоне выборов в Госдуму. Ситуацию усложняют прошлогодние кейсы, когда данные опросов не смогли зафиксировать реальных настроений избирателей в нескольких регионах, где в итоге победили кандидаты-оппозиционеры.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кампании в 16-ти регионах, в которых пройдут выборы губернатора, «Петербургская политика» разделила на три группы: «управляемые», «средне-управляемые» и «потенциально проблемные». В числе управляемых — только два субъекта, Забайкалье и Башкортостан. Уральских регионы — Челябинская область (врио Алексей Текслер) и Зауралье (врио Вадим Шумков) отнесены к средне-управляемым. В этот же список попала Оренбургская область, где на пост губернатора претендует еще один уралец — экс-премьер Свердловской области Денис Паслер. Помимо это средняя управляемость зафиксирована в Калмыкии, Курской и Мурманской областях. Потенциально проблемными оцениваются кампании в Санкт-Петербурге, Ставрополье, Волгоградской, Липецкой, Астраханской, Вологодской областях, а также на Алтае и Сахалине.

В разговоре с «URA.RU» глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов отметил, что в уральских регионах полноценные избирательные кампании только начинаются. «Пока шла самопрезентация кандидатов, а в августе—сентябре станет ясно, насколько их работа сопровождалась выстраиванием системы управления рисками. Пока система себя еще не проявляла», — считает политолог.

Истинные настроения избирателей до дня голосования сложно понять даже социологам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интересно, что по итогу июля Курганская и Челябинская области на одну десятую процента усилили свои позиции в рейтинге «Петербургской политики», но все равно остались в группе со слабой устойчивостью — при показателях 4,2 и 2,9 балла соответственно.

В других уральских регионах изменения также не слишком масштабные. Ямал (губернатор Дмитрий Артюхов) остался в группе с максимальной устойчивостью (8,2). Пермский край (Максим Решетников) и Тюменская область (Александр Моор) сохранили позиции в «сильной группе» (7,0 и 7,8 баллов). Среди «средне-устойчивых» по-прежнему находятся Югра (регион Натальи Комаровой заработал 6,8 балла) и Свердловская область (губернатор Евгений Куйвашев привел территорию по итогу месяца к 6,1 балла). Оба региона слегка сдали позиции — на одну десятую балла в сравнении с июнем.

По мнению Михаила Виноградова, на незначительные рейтинговые колебания ХМАО повлияли два негативных инфоповода: замораживание строительства центра единоборств в столице округа и сообщения «Роснефти» о сокращении объемов добычи нефти. «Но эти темы точно не критически значимые для региона», — отметил политолог.

В Свердловской области незначительное падение в рейтинге связывается с непринятием думой Екатеринбурга отчета мэра Александра Высокинского и шлейфом от арестов в полпредстве УрФО. «Снижение могло бы быть и выше — но слишком серьезное падение было в прошлые разы, чтобы совсем драматизировать», — указывает Виноградов.

Интересно, что несанкционированную акцию мусульман в Екатеринбурге (они требовали места в центре города под соборную мечеть) Михаил Виноградов не считает вредной для властей региона. По его мнению, событие, скорее, придало красок политическому ландшафту области: «На фоне прошлой протестной активности акция не была столь заметной и резонансной. Да и вообще к подобным акциям — будь то защита мусульман в Мьянме или что-то подобное, у властей несколько особое отношение».