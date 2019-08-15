Как ЧП с А-321 поможет «Уральским авиалиниями» обойти Аэрофлот

Начинать меняться компании советуют уже сегодня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Жесткая посадка борта «Уральских авиалиний» в поле близ Жуковского стала первым крупным происшествием за всю 26-летнюю историю авиакомпании. Эксперты называют ЧП с удачным исходом настоящим подарком для перевозчика, деятельность которого последние годы жестко критиковали пассажиры.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузное поле после того, как в двигатели лайнера Airbus A-321 попали птицы. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы.

«Уральские авиалинии» — компания про безопасность. Это эксперты советуют учитывать при разработке маркетинговых стратегий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram назвал членов экипажа «героями», которые «должны быть представлены к наградам», Кремль — «героями, спасшими десятки жизней».

Соцсети ликуют, а пассажиры «Уральских авиалиний» пишут, что готовы отказаться от былых претензий к перевозчику. «Все косяки УА („Уральских авиалиний“) в моем сознании компенсировались какой-то необъяснимой верой в надежность и пилотов. Теперь доверия и уважения к пилотам УА стало ещк больше», — написала экс-замдиректора ОЭЗ «Титановая долина» Галина Деменева. «Не люблю летать „Уральскими авиалиниями“, но, похоже, это безопаснее, чем Аэрофлотом», — высказался в Facebook секретарь Союза Журналистов России Денис Токарский.

За годы работы «Уральских авиалиний» претензий к компании накопилось изрядно: слишком тесный эконом-класс (для создания дополнительных мест ряды сидений сдвигали), частое отсутствие телескопических трапов (из экономии подают автобус), с годами оскудевшее питание (только чай и вода для эконом-класса, дешевая еда). Главный упрек в адрес авиакомпании — постоянная задержка рейсов.

По данным Росавиации, за апрель 2019 года «Уральские авиалинии» из выполненных 4853 рейсов задержали 145 (2,98%). Для сравнения: у Аэрофлота 123 задержки рейсов на 23639 вылета — 0,6%.

«Уральские авиалинии» упустили работу с имиджем, уверен экс-директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово», ныне глава департамента коммуникационного агентства Comunica Дмитрий Тюхтин. «Все потому что шум вокруг компании, видимо, не оказывал влияния на бизнес — загрузка рейсов оставалась хорошей, несмотря на частые претензии», — считает Тюхтин.

Сегодняшнюю ситуацию для «Уральских авиалиний» он называет «настоящим подарком с точки зрения пиара».

Кампанию Сергея Скуратова часто критиковали за задержки рейсов, но он настаивал: во главе угла — безопасность полетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сложившуюся ситуацию перевозчик сможет использовать себе на пользу, используя старые тезисы, уверен эксперт. «Это возможность перезагрузить свою репутацию. Они ведь всегда говорили, что все их задержки происходят из соображений безопасности. Просто это никто не слушал. Теперь пиар-службе нужно будет проявить тонкий творческий подход, чтобы через лидеров мнений, через иные коммуникации подать тот факт, что да, претензии есть, но „Уральские Авиалинии“ — это про максимальную безопасность», — убежден Тюхтин.

Дополнительной иллюстрацией, по его мнению, станет напоминание о том, что «Уральские авиалинии» — частное предприятие, которое вкладывался в инфраструктуру. Построило учебный центр, имеет собственную техническую базу, сертифицированную Airbus.

Лучшим поводом для смены имиджа авиакомпании считает сегодняшнее происшествие и креативный директор одного из лидирующих рекламных агентств России «Восход» Андрей Губайдуллин. «Лично в моих глазах „Уральские авиалинии“ выросли как безопасный авиаперевозчик. Но безопасность и надежность — не одно и тоже. Надежность включает в себя безопасность и еще ряд факторов. Один из них — пунктуальность, а с ней у перевозчика проблемы. Я бы на их месте ограничился наградами экипажу и больше не раздувал тему и начал налаживать сервис в первую очередь», — объяснил Губайдуллин.

Напрямую пиариться на сегодняшнем поступке авиакомпания не станет, согласен Тюхтин — «пилоты люди суеверные». Он не исключает, что авиакомпания вообще не станет использовать случившееся в конструировании собственного имиджа.

Как компания собирается использовать случившееся для обнуления взаимоотношений с клиентами, пока неизвестно — телефоны топ-менеджеров компании, равно как и пресс-службы, пока не отвечают.