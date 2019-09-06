7 технологий, как врио Текслер из «столичного варяга» стал челябинцем

Алексей Текслер хоть и родился в Челябинске, но воспринимался как москвич Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер за сравнительно небольшой срок сумел покончить с истерикой во властных структурах, которая царила в последние месяцы при его предшественнике. Чтобы Текслера больше не считали «варягом», пришлось намотать по региону десятки тысяч километров, изучив всю карту Южного Урала. Но все было бы слишком просто, если бы секрет был только в этом. Как Текслеру удалось стать для челябинцев своим, настоящим, а не бывшим земляком, разбирались корреспонденты и эксперты «URA.RU».

2019-й, год выборов губернатора Челябинской области, начинался в нервной политической обстановке для региона. Не было ясности, получит ли действующий губернатор Борис Дубровский поддержку Кремля на выборах, хотя сам он еще в октябре 2018 года заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Политологи отмечали, что область находится в группе риска из-за роста недовольства в регионе. Рейтинг самого Дубровского упал до минимума, хотя осенью 2014 года уровень доверия к нему был очень высок, учитывая, что на выборах он набрал более 86%.

20 марта 2019 года, в регионе сменилась власть. Борис Дубровский (справа) и Алексей Текслер (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сам губернатор хотя и предпринимал попытки спасти положение, но особого успеха это не приносило. Не повысила его рейтинг давно ожидаемая отставка крайне непопулярного мэра Челябинска Евгения Тефтелева, инициированная Дубровским. Не сработала тактика, что после Тефетелева, как представителя «магнитогорской команды», люди будут рады кому угодно, лишь бы он был местным. Сменщик Тефтелева челябинец Владимир Елистратов оказался точной копией своего предшественника и симпатиями у горожан не пользовался.

Оказалось, избирателям не столько важно, откуда родом градоначальник, а чтобы он наводил порядок на вверенной ему территории, чего Елистратов на посту врио мэра, так и не начал делать. Несмотря на это Дубровский сделал ставку именно на Елистратова, дума выбрала его главой города. Губернатор видел, что новый мэр, как и прежний, не справляется, устраивал ему взбучки, но не делал попытки перезагрузить власть в городе повторно.

Было не понятно, зачем Евгения Тефтелева (справа) поменяли на Владимира Елистратова (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тем временем для повышения рейтинга действующего главы региона в область прибыли московские политтехнологи, но как показывали опросы, особого эффекта это не возымело. При этом надо было строить объекты к саммитам ШОС и БРИКС, а власть проваливала подготовку в части строительства апартаментов для глав государств. Никак, к примеру, не могли начать строительство «президентских деревень» на Белом хуторе, несмотря на грозные окрики со стороны Дубровского. Сам он ухитрился рассориться с федеральным центром, в том числе с вице-премьером РФ Виталием Мутко, который достаточно долго его поддерживал.

Но самой главной угрозой для Дубровского, было возбужденное в отношении него дело о картельном сговоре Федеральной антимонопольной службой. Решение постоянно откладывалось, что добавляло нервозности. Тем временем уже и политические элиты Челябинска, уставшие от уныния, в которое погрузился город, начинали выходить из-под контроля. За неделю до окончательного решения по Дубровскому, депутаты гордумы, уже не стесняясь в выражениях высказали Елистратову все, что думают о его работе. В такой напряженной обстановке и состоялась смена власти в регионе.

Не столько приход в регион бывшего первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера, сколько отставку Дубровского область восприняла с одобрением. Сам Текслер, хоть и уроженец Челябинска, был как и положено «варягу» непонятной фигурой. Эксперты советовали ему обратить внимание на основные запросы общественности: отставание в подготовке к саммитам, экологию и мэрию Челябинска.

Новый глава региона взял паузу, которая чуть затянулась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но Текслер взял паузу. Даже в середине мая особой активности с его стороны, за исключением поездок по Челябинску, не наблюдалось, что было странно, с учетом надвигающихся выборов. Создавалось впечатление, что врио губернатора сознательно повторяя ошибки Дубровского, уже хочет проиграть выборы и вернуться из столь хлопотного региона в Москву. Но прошло еще немного времени, и Текслер так поменял политическую повестку, что уровень доверия к нему вырос в разы. На какие запросы ответил Текслер?

Не дал опозориться Челябинску

Год назад Дубровский пригрозил уволить тех, кто срывает подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Отставок при Дубровском так и не последовало, хотя сроки сорвали, в первую очередь по строительству апартаментов для главы государств. Все могло закончиться громким скандалом и позором международного уровня для Челябинска, но мероприятия с участием президентов перенесли в Санкт-Петербург.

«Такое решение, я полагаю, принято и с подачи самого Текслера. При этом он не только не стал делать вид, что „все идет по графику“, но и сумел договориться, чтобы за городом остался и весь объем финансирования. А речь идет о миллиардных суммах, выделенных Челябинску в рамках подготовки к саммитам, и большой набор значимых международных мероприятий, входящих в программу саммитов», — отмечает политолог Александр Мельников.

Вопрос об отставке Владимира Елистратова (слева) был решен Алексеем Текслером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Все средства, которые планировалось направить в регион, направлены на благоустройство, дороги. Мы будем закрывать свалки, построим новое общежитие, сделаем многое, чтобы наш город стал чище, уютнее, опрятнее, комфортнее», — заявил Текслер на недавней пресс-конференции.

Перезагрузил областной центр

Вопрос о возможной смене мэра Челябинска Текслер обозначил в первый месяц работы на посту врио губернатора. Впрочем, Елистратову все же дали шанс выстроить работу, но он так не смог доказать свою полезность то был отправлен в отставку.

Челябинцы только присматриваются к врио мэра Наталье Котовой, но уже нет явного негатива, который был по отношению к ее предшественникам. При этом уверены, что власть в городе сменил именно Текслер.

«По сути Текслер сделал то, что не могли сделать его предшественники. Перезагрузил Челябинск, точнее перезагрузил коммуникации между властью и обществом, — считает политолог Андрей Лавров. — Увидел, что мэр непопулярен, был такой запрос от общества. Убедился сам, что для такого запроса есть основания и сменил власть в городе. Примером перезагрузки стала и история с генпланом Челябинска. Были сигналы от общественности, что проект никуда не годится. Текслер лично посмотрел генплан и сам понял, что проект провальный. После чего генплан отправили на доработку, опять же выслушав предложения горожан».

К врио мэра Наталье Котовой пока присматриваются, но негатива нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экология, как ответ на запросы

О том, что Челябинск — один из самых загрязненных городов России, понимали все губернаторы. Михаил Юревич пытался в «ручном режиме» управлять ситуацией, устраивая внеплановые проверки, после которых на несколько дней в городе становилось чище. Дубровский пытался подойти к решению проблем масштабней, добиваясь федерального закона о квотирования выборосов.

«Текслер инициировал то, чего не было никогда — региональный экологический стандарт, который будет жестче федерального. В этом стандарте собираются учесть все современные экологические технологии, которые должны внедрять предприятия, — отмечает руководитель движения „Экочел“, эколог-общественник Ильдар Файзуллин. — И, самое главное, подписаны соглашения о снижении выбросов с основными предприятиями-загрязнителями Челябинска».

Иными словами, Текслер стал договариваться с олигархами. Как отметил Файзулин, подписаны соглашения с «Мечелом» (Игорь Зюзин), Челябинским электрометаллургическим комбинатом (Александр Аристов), с РМК о рекультивации Коркинского угольного разреза (Игорь Алтушкин). На стадии согласования договоры с ЧТПЗ (Андрей Комаров) и Челябинским цинковым заводом (УГМК, Андрей Козицын). «Понятно, что результаты будут заметны не сразу, — отмечает общественник. — Но это закреплено документально».

Ремонт дорог взяли под жесткий контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проявил себя как лоббист

О том, что сроки рекультивации свалки в Челябинске, одного из источников смога, будут сдвинуты на 2019 год, а собирались это делать после 2020 года, договаривался еще Дубровский. И уже были прописаны суммы в федеральном бюджете, определен подрядчик, ФГУП «РосРАО» (дочернее предприятие Росатома), но работы не начинались. По данным «URA.RU» все из-за того же из-за конфликта экс-губернатора с федеральным центром. Дело сдвинулось после смены власти в регионе.

«Текслер сумел добиться, чтобы средства на рекультивацию выделили из резервного фонда», — пояснил руководитель движения «Экочел».

Большой дорожный ремонт

Дороги в области и в Челябинске ругали при всех губернаторах. Был период в областном центре, когда городом руководил Юревич, когда действительно строились новые трассы. Но уже и эти дороги стали осыпаться, а этим летом в городе непросто развернулся большой ремонт, но власть взяла процесс под жесткий контроль. А Текслер уже добился ускорения реконструкции трассы М-5 «Урал», прозванной «дорога смерти», по направлению от Челябинска к Екатеринбургу.

«С президентом РФ и министром транспорта России мы обсуждали эти вопросы. Области будет оказана поддержка на федеральном уровне», — заявил врио губернатора на пресс-конференции и рассказал о другом крупном дорожном проекте — У нас есть федеральная трасса до Южноуральска, но ее участки от Южноуральска до Магнитогорска и Троицка — дороги регионального значения. Мы ведем в Москве переговоры о передаче дороги до Магнитогорска на федеральный уровень, чтобы получить соответствующее финансирование».

Обновление команды

Еще в начале лета, как следует из данных соцопроса, стал ясно, что от Текслера ждут обновления состава правительства региона. Несколько важных решений он принял, а на запрос жителей ответил сам, на встрече с журналистами, подводят первые итоги объявленному им кадровому конкурсу.

«Синие папки» от губернатора есть почти во всех муниципалитетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«В эту программу заявились более двух тысяч человек. Порядка 270 прошли предварительный отбор, собеседование, — сообщил Текслер. — Я всерьез рассчитываю, что будет большой приток молодых, амбициозных, любящих наш регион людей — и в региональную команду, и в муниципальную. Кстати, один из кандидатов уже стал у Натальи Петровны Котовой (врио мэра Челябинска — ред.) заместителем — по градостроительству», — заявил глава региона.

«Несмотря на то, что многие знаковые решения по формированию команды Текслером уже были приняты в течение прошедших пяти месяцев, он фактически анонсирует масштабную кадровую революцию, — отмечает политолог Александр Мельников. — При обещает жестко решать с теми, кто будет замечен в преследовании корыстных интересов».

Южный Урал — это не только Челябинск и Магнитогорск

С того дня, когда Текслер возглавил регион, он, начав по традиции с Магнитогорска, успел побывать почти во всех городах и районах области, а в некоторых муниципалитетах не по одному разу. Вместе с ним, по уж сложившейся традиции, едут профильные вице-губернаторы и профильные министры.

Конец рабочей недели Алексей Текслер проведет на юге области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«При этом все видят, что глава региона едет в конкретный муниципалитет подготовленным. Отсюда и знаменитые „синие папки Текслера“, список поручений главам, по жалобам поступившим в его личный аккаунт, — отмечает Мельников. — Непременное живое общение с людьми, и как только возникают новые вопросы, сразу же даются поручения министрам и вице-губернаторам. И всем становится понятно, для чего проводятся такие выездные заседания правительства. Для безотлагательного обсуждения выявленных проблем, с четкими сроками исполнения».

Одним из тех городов, куда Текслер долго откладывал поездку, стал Златоуст. Только получив доказательства, что город действительно нуждается в смене власти, врио губернатора добился отставки мэра Вячеслава Жилина, при этом взяв ситуацию в городе под особый контроль.

В тех же территориях, где Текслер еще не был, его действительно ждут. «Население ждет, и я думаю, что все свои нерешенные вопросы они озвучат», — обратилась к нему неделю назад на пресс-конференции редактор газеты «Карталинская новь» Сания Жамбусинова.

«Буду у вас, очень скоро!» — пообещал Текслер, а 6 сентября отправился в Карталинский район. До конца сентября его ждут и в других территориях. Например, в Карабаше, куда его давно зовут и он обещает очень скоро приехать.