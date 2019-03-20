Чтобы стать губернатором, Текслеру надо выполнить шесть условий

Несколько минут назад Текслер был представлен полпредом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер принимает руководство одним из самых управляемых регионов России. Если анализировать положение дел во всех территориях, где в 2019 году пройдут выборы глав, по своему потенциалу и экономическому положению Южный Урал входит в пятерку самых завидных областей, уступая разве что Питеру и Сахалину. Но решение о досрочной отставке предшественника Текслера — Бориса Дубровского — дает все основания утверждать, что политически это неуправляемый регион. И новый губернатор будет вынужден принимать срочные решения.

Не зазнаться

Какие проекты губернатора-предшественника продолжит Текслер? Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В первую очередь замена губернатора Челябинской области связана с предстоящими выборами на этот пост. Несмотря на все попытки подчиненных Бориса Дубровского улучшить его рейтинги, отношение к губернатору в регионе было такого, что второй тур был практически неизбежен. Назначение Алексея Текслера проходит по неоднократно отработанному в России сценарию: новому руководителю не предъявишь обиды на старого, за пять месяцев до выборов он не успевает сделать серьезных ошибок и получает высокую поддержку населения.

В теории это рабочий сценарий, но на практике данный фокус демонстрировался так часто, что его механика уже не секрет даже для жителей челябинских сел. Нет никаких гарантий, что избиратели не почувствуют себя обманутыми.

«Если посмотреть соцсети, то челябинцы пока сомневаются в том, что при новом руководителе области улучшится обстановка», — говорит политолог Андрей Лавров.

Текслеру придется доказывать, что он не участник операции манипулирования земляками, а руководитель, искренне желающий изменить ситуацию в регионе к лучшему. И знающий, как это сделать. Поэтому основной вызов, стоящий перед ним, за несколько месяцев выстроить коммуникацию с челябинцами.

Как идти?

Соседний губернатор Шумков собрался идти самовыдвиженцем. Никто не против Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вопрос, который придется решать в первую очередь — политический: в каком статусе выдвигаться в губернаторы. Борис Дубровский заявлял, что пойдет от «Единой России» и в конце 2018 года даже вступил в партию. Врио губернатора соседней — Курганской — области Вадим Шумков (также досрочно сменивший прежнего губернатора) рассматривает вариант самовыдвижения. Это позволяет дистанцироваться от негативного имиджа партии власти, накопленного ею за многие годы.

Политтехнолог Сергей Клесун напоминает, что изменения в челябинский закон о выборах, позволяющие баллотироваться самовыдвиженцу, уже внесены в Заксобрание и будут приняты на сессии 27 марта. Штабу Текслера осталось только понять, какой сценарий больше понравится челябинцам, и согласовать его с администрацией президента, при этом постаравшись не обидеть единороссов.

Экология

Поддержку челябинцев может обеспечить несколько сюжетов. Основных два: публичное преследование предшественника — Бориса Дубровского — по итогам его работы в области (но этот сценарий не реализовал еще ни один из губернаторов, получивших назначения в 2017—2019 годах) и решение основной проблемы региона — экологической. Ее масштаб новый губернатор смог оценить сам: утром 20 марта, когда он прилетел в Челябинск — город был накрыт густым смогом.

Челябинск символично встретил нового губернатора смогом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Экологические проблемы в регионе, их надо будет решать. На этом надо будет сосредоточиться», — сказал Алексей Текслер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Рано утром 20 марта родной город встретил Текслера густым смогом.

Политолог Андрей Лавров настаивает, что пока челябинцы скептически относятся к опыту нового губернатора: «Все отмечают, что он долгое время работал в Норильске, который в разы грязнее Челябинск. Плюс сам из металлургии, говорят о его умении договариваться. Волнуются, что будет договариваться с промышленниками. Но тему экологии надо решать, в этом ему должен помочь закон о квотировании выбросов, который должна принять Госдума в весеннюю сессию».

Сложность положения нового губернатора в том, что в последний год Дубровский много делал для решения экологической проблемы Челябинска, и действовал на разных фронтах. Его активность, как раз и вызвала недовольство элитных групп, и могла повлиять на решение об отставке. Текслер может оказаться перед выбором: или присвоить инициативы Дубровского, назвав их своими, или нужно придумывать что-то еще более жесткое, при этом простое и действенное, чтобы оперативно повлиять на настроения челябинцев.

Саммиты

Источник агентства убежден, что в местной элите есть ожидание преследования Дубровского: если не напрямую, то через знаковые проекты. Самый заметный из них — подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Прежний губернатор утверждал, что их проведение в 2020 году последний шанс спасти Челябинск от превращения в большую деревню. Его подчиненные объясняли активность в данной теме мнением, что «коней на переправе менять не будут», и губернатору-куратору подготовки саммитов дадут шанс переизбраться в 2019-м.

Саммиты ШОС и БРИКС — важнейший пункт в повестке позднего губернатора Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Местный бизнесмен на условиях анонимности утверждает, что ряд объектов — в частности конгресс-центр — строится без полного набора разрешительной документации, которая еще только проходит согласование. Удар по этому объекту, который приписывают семье Дубровского, был бы воспринят местной элитой позитивно.

Вопрос в том, стоит ли ставить под сомнение необходимость проведения саммитов в Челябинске? Да, социологические опросы не показывают большого интереса челябинцев к этим мероприятиям, но и в Екатеринбурге ворчали на желание губернатора Эдуарда Росселя провести саммиты этих организаций в 2009 году. Однако, в момент проведения счастье горожан было значительным, а появившийся опыт регион успешно реализовывал последующие годы, добившись даже матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Подготовка к саммитам — это гарантированная положительная повестка для любого губернатора. Никто из опрошенных экспертов не смог прокомментировать эту ситуацию, а в правительстве области пока не знают — есть ли в планах Текслера осмотры объектов саммитов или какие-либо совещания на эту тему.

Мэр Челябинска

В самом Челябинске живет треть избирателей всего региона, именно поэтому их настроение волнует каждого губернатора. Желая сломить негативный тренд в своих соцопросах, Борис Дубровский в конце 2018 году уволил ненавистного горожанам мэра Евгения Тефтелева. Но операцию по смене власти провел по-дубровски, и новый мэр Владимир Елистратов оказался еще хуже предшественника, что еще сильнее ударило по рейтингам губернатора.

Новый мэр Челябинска Владимир Елистратов (слева) не оправдал ожиданий горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас у Алексея Текслера велик риск поменять мэра, и на этом заработать и узнаваемость, и рейтинг. Но решится ли он на это — большой вопрос. Практика смены власти в других российских регионах такова: всем подчиненным дается возможность доказать свою компетентность и адекватность. Скорее всего, таким же будет сценарий в Челябинске: продемонстрирует Елистратов, что он может выстроить общение с челябинцами — сможет остаться (уже ясно, что нет). И тогда вопрос лишь в том, какое время для демонстрации своих компетенций Текслер даст мэру: дотерпит до выборов или некомпетентность будет столь очевидной, что увольнение случится уже летом?

«Скорее всего, до выборов это не произойдет, — говорит источник в правительстве Дубровского. — Это проблемно — запускать сейчас конкурсные процедуры. Елистратова могут оставить до выборов, но ему придется смириться с ролью „мальчика для битья“. Его будут нещадно ругать на совещаниях, подгонять, контролировать. И горожане поймут, что Челябинск по сути перевели на ручное управление, а нового мэра представят после выборов губернатора».

Договоренности с челябинской элитой

Покорить Челябинск можно и другим способом: не только работая напрямую с горожанами, но и воспользовавшись сетью агитаторов, сторонников, ресурсами многочисленных местных районных дум. Представительская власть в столице Южного Урала устроена таким образом, что в районах выбирают свои думы, а они уже направляют в гордуму собственных представителей.

Челябинские депутаты участвуют в заседаниях как городской, так и районной Дум. «Отцы города» жалуются, что это отнимает много времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конечно, на практике сценарий иной: благородные челябинские доны из гордумы, имеющие влияния в разных территориях города, по договоренности с губернатором делят районные думы, получая в них количество мест, необходимое для собственного делегирования на уровень города. Очередные выборы — одновременно с губернаторскими, 8 сентября. Их результаты уже были согласованы с Борисом Дубровским, и теперь элиты волнуются.

Во-первых, добиваясь поддержки горожан, Алексей Текслер может уничтожить саму систему такого избрания гордумы, как излишне сложную и оторванную от горожан. Тем более, придумывал ее Вячеслав Володин, а реализовывал Николай Сандаков. Первый уже не отвечает за внутреннюю политику в стране, а руководит Госдумой, а второй и вовсе отбывает тюремное заключение.

Во-вторых, не отменяя самой системы формирования гордумы, Текслер может инициировать пересмотр договоренностей. «Мы и сами не знаем, — признался один из депутатов. — Пока все консультации на эту тему отложены. Ждем самого Текслера, ждем, кто будет отвечать в правительстве за политический блок».

Политолог Александр Мельников убежден, что система сохранится. Он считает, что новый губернатор «и так в цейтноте, учитывая, что до выборов осталось менее полугода. Есть задачи поважнее. Если и встанет такой вопрос для нового губернатора, то решать его будет уже после выборов».

Интрига в том, что это проблемы, по которым позицию Алексея Текслера ждут в Челябинске, и никто не знает, какие проблемы он сам посчитает актуальными.