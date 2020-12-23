Российские регионы не справляются с последствиями коронавируса

Губернаторы пожаловались Владимиру Путину на финансовые проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские регионы просят у федеральных властей разрешения увеличить дефицит бюджетов. Тем самым они признают, что могут не справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Опасения губернаторов довел до президента Владимира Путина глава Челябинской области Алексей Текслер 23 декабря на первом заседании обновленного Госсовета.

Текслер в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» выступил с пакетом предложений, которые должны облегчить непростое финансовое положение регионов. С некоторыми из них премьер Михаил Мишустин и глава минфина Антон Силуанов поспорили. Однако главное предложение Текслера — разрешить увеличение дефицита региональных бюджетов с 10% до 15% от собственных доходов, они никак не прокомментировали. Текслер обосновал свое предложение так: «Это позволит, не превышая безопасную долговую нагрузку, более гибко использовать бюджетный дефицит по годам».

Алексей Текслер (слева) от имени губернаторов попросил Владимира Путина рассмотреть возможность увеличения дефицита региональных бюджетов Фото: скрин с трансляции телеканала Россия24

Путин попросил правительство проанализировать предложения Текслера. «Пожалуйста, проработайте с коллегами из правительства детали. Поскольку в них, как правило, кроются большие проблемы», — сказал президент.

Губернаторы еще в сентябре жаловались на потерю доходов из-за кризиса, вызванного коронавирусом, на Московском финансовом форуме. Глава Тюменской области Александр Моор сообщал, что его регион по итогам 2020 года недополучит около 36 млрд рублей (20% от запланированных доходов). Дмитрий Артюхов (ЯНАО) называл цифру в 55 млрд рублей (9%). Свердловский бюджет может недосчитаться 60-70 млрд (35%), челябинский — 50 млрд (30%), курганский — более 4 млрд (10%), а ХМАО — 54 млрд рублей (24%).

Эксперты считают, что губернаторы хотят нарастить дефицит своих бюджетов, чтобы спокойно проскочить 2021 год — год выборов в Госдуму и не спровоцировать социальную напряженность. Но за эту хитрость им придется расплачиваться в будущем.

Политолог-экономист Никита Масленников предполагает, что теоретически увеличение дефицита региональных бюджетов можно было бы покрыть за счет фонда национального благосостояния, или переходящих остатков (денег, которые не успели потратить) с нынешнего года на будущий — в размере 2-3 трлн рублей. «Но по прогнозам, после роста 2021 года будет сокращение подъема экономики — „ловушка-22“. Поэтому увеличение дефицита может поставить страну в непростое положение», — объяснил эксперт.

Михаил Мишустин (справа) и Антон Силуанов (в центре) считают, что регионы хотят слишком многого, но готовы к обсуждению предложений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Завлаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов соглашается, что увеличение дефицита бюджетов «ухудшит финансовую дисциплину», и от этого размер долга только вырастет. «Если федерация возьмет проблему на себя, то регионы увеличат расходы и опять пойдут с протянутой рукой — а дайте новые субсидии», — считает собеседник.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич со своей стороны опасается, что если не пойти на уступки, то некоторым регионам уже в декабре нечем будет платить по госконтрактам и социальным обязательствам. «В конце прошлого-начале нынешнего годов заключались контракты на развитие инфраструктуры, нужно платить зарплаты, выполнять социальные обязательства. Поэтому разрешить увеличить долг нужно — в качестве разовой акции», — считает она.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян объясняет, что сам по себе дефицит — не проблема, если регионы гасят его кредитами и могут себе позволить обслуживать тот долг. «Проблема шире. Бюджетный кодекс принимался в 1998 году, тогда регионам ограничили лимит дефицита, чтобы запретить брать непосильные займы. Затем было перераспределение налогов в соотношении 60/40 в пользу федерального центра. Регионы оказались в непростой ситуации, когда сузилась налоговая база. Сегодня мы достигли точки, когда нужно принимать не точечные меры, а полностью менять бюджетный процесс», — резюмировал эксперт.