Похороны жертв шахты «Листвяжная» вскрыли подробности трагедии

Спасатели из города за 160 км от шахты прибыли спасать горняков, но так и не вышли живыми Фото: Максим Серков © URA.RU

статья из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Город Калтан (Кемеровская область) 28 ноября стал центром скорби всех сотрудников МЧС не только Кузбасса, но и всей России. Именно здесь на одном из городских кладбищ прошли первые похороны пострадавших от взрыва на шахте «Листвяжная». Во время прощания с Алексеем Рыловым и Александром Аникиным их сослуживцы и близкие делились подробностями. О том, почему это не первая и не последняя трагедия для спасателей в регионе — в материале URA.RU.

Во время похорон на кладбище было больше представителей МЧС, чем гражданских. Так спасатели показывают, что они переживают друг за друга Фото: Максим Серков © URA.RU

55-летний командир отделения Алексей Рылов, 33-летний Александр Аникин и Андрей Назаров из соседнего города Осинники 25 ноября отправились из Калтана на спасение шахтеров «Листвяжной». Все они служили в военизированном горноспасательном отделении № 3, которое базируется в Калтане. Алексей Рылов был командиром отделения. Уже через пару часов после новостей о ЧП, они оказались на шахте и спустились под землю. Выйти живыми они уже не смогли.

По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, горноспасатели погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода. «Ее (концентрацию, прим. ред.) только прибором можно понять», — сказал врио главы МЧС. Его слова подтверждают сослуживцы, которые встречали тела.

Они рассказывают, что после открытия «железных ящиков» в комнате поднимался неприятных запах: вероятно, метан, из-за отравления которым погибли большая часть шахтеров.

Сам Калтан находится в 160 км от шахты «Листвяжная». По логике обывателя, ехать на спасение шахтеров должны специалисты из Кемерово, которые географически ближе к точке происшествия (105 км). Но реальность горноспасателей такова, что в случае ЧП каждый отряд должен во что бы то ни стало прибыть на место. «Недавно было задымление в шахте „Алардинская“. Туда поехали горноспасатели не только с Калтана, но и со всей области. У них такой порядок, что в случае ЧП все силы стягиваются для решения проблемы. Также было и с „Листвяжной“», — рассказал один из жителей Калтана.

Кемеровские спасатели не только вместе решают возникают ЧП, но и вместе скорбят по погибшим коллегам. 28 ноября в Калтан приехали десятки сотрудников МЧС со всего региона. Во время похорон ни одного сослуживца калтанских спасателей не было на рабочем месте, все сначала присутствовали на отпевании в местном храме Покрова Божией Матери, а позже — на похоронах.

Отпевание спасателей проходило в местном храме Покрова Божией Матери. На возможность попрощаться с героями выстраивалась целая очередь Фото: Максим Серков © URA.RU

На самом кладбище Александра Аникина и Алексея Рылова похоронили рядом с сослуживцами, которые также погибли при исполнении своих обязанностей. Из надгробных плит горноспасателей на этом кладбище уже сформировалась целая аллея памяти героев. Среди них — бывший командир отделения Юрий Янин, респираторщик Сергей Кабанов и еще несколько коллег. Все они погибли во время спасательной операции после аварии на шахте «Распадская» в мае 2010 года. Они были посмертно награждены Орденом Мужества.

Алексей Рылов, который был командиром отделения, работал спасателем последние 18 лет, а до этого трудился шахтером. У него остались двое детей и трое внуков. Александр Аникин служил в МЧС с 2017 года, и у него осталось двое маленьких детей, старший в этом году пошел в первый класс. Его супруге — Анне Аникиной — сейчас оборвали все соцсети. В комментариях ей желают сил подписчики и совершенно незнакомые люди. Они пишут, что ее муж настоящий герой. Тем временем у самой женщины другие заботы — старший сын еще не знает о том, что его отец погиб.

Погиб так же, как и его дед, спасавший в 2010-м шахтеров кузбасской шахты «Распадская».

Анна обратилась за помощью к представителям МЧС из медицины катастроф за психологической помощью и советом, как завести разговор с сыном об умершем отце.

Редакция URA.RU выражает искренние соболезнования всем погибшим и пострадавшим в результате аварии на шахте «Листвяжная». На данный момент известно о том, что в итоге ЧП погиб 51 человек.

Проститься с коллегами-героями в Калтан приехали несколько десятков спасателей со всего Кузбасса. Некоторые даже не были лично знакомы с погибшими Фото: Максим Серков © URA.RU

У обоих спасателей остались сиротами по двое сыновей. Один из них еще даже не догадывается, что отца больше нет Фото: Максим Серков © URA.RU

Рядом со свежими могилами спасателей более 10 лет стоят надгробные плиты их коллег. Они спасали шахтеров после взрыва метана на «Распадской» Фото: Максим Серков © URA.RU