Кремль: США сами обрушили доверие к доллару

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Многие государства переходят на расчет в национальных валютах, заявил Дмитрий Песков Фото:

Многие страны уже не считают доллар США стабильной валютой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, касающийся обрушения доллара США из-за сотрудничества РФ и Турции.

«Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах не имеет целью обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и это мнение разделяют многие страны. Доверие к доллару пошатнулось из-за действий властей США, многие страны ищут возможность сокращать доллар в торговле, этот процесс происходит в наших отношениях с Турцией. Оплата газа в рублях — это важный шаг, надеемся, что доля расчетов будет расти», — пояснил он на конференц-колле.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. Ожидается также запуск карт «Мир» в Турции.

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Многие страны уже не считают доллар США стабильной валютой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, касающийся обрушения доллара США из-за сотрудничества РФ и Турции. «Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах не имеет целью обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и это мнение разделяют многие страны. Доверие к доллару пошатнулось из-за действий властей США, многие страны ищут возможность сокращать доллар в торговле, этот процесс происходит в наших отношениях с Турцией. Оплата газа в рублях — это важный шаг, надеемся, что доля расчетов будет расти», — пояснил он на конференц-колле. Ранее президент России Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. Ожидается также запуск карт «Мир» в Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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