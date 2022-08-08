Кремль: США сами обрушили доверие к доллару

08 августа 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Многие государства переходят на расчет в национальных валютах, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многие страны уже не считают доллар США стабильной валютой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, касающийся обрушения доллара США из-за сотрудничества РФ и Турции. «Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах не имеет целью обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и это мнение разделяют многие страны. Доверие к доллару пошатнулось из-за действий властей США, многие страны ищут возможность сокращать доллар в торговле, этот процесс происходит в наших отношениях с Турцией. Оплата газа в рублях — это важный шаг, надеемся, что доля расчетов будет расти», — пояснил он на конференц-колле. Ранее президент России Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. Ожидается также запуск карт «Мир» в Турции.

Многие страны уже не считают доллар США стабильной валютой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, касающийся обрушения доллара США из-за сотрудничества РФ и Турции. «Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах не имеет целью обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и это мнение разделяют многие страны. Доверие к доллару пошатнулось из-за действий властей США, многие страны ищут возможность сокращать доллар в торговле, этот процесс происходит в наших отношениях с Турцией. Оплата газа в рублях — это важный шаг, надеемся, что доля расчетов будет расти», — пояснил он на конференц-колле. Ранее президент России Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. Ожидается также запуск карт «Мир» в Турции.