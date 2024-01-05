Какие суды сотрясали челябинскую бизнес-среду в 2023 году

Коммерсанты боролись в судах за миллиарды рублей и форму итальянской пиццы

04 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Многие судебные споры бизнесменов продолжатся в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Весь 2023 год в судах не утихали споры, в которые были замешаны крупнейшие игроки бизнеса Челябинской области. Промышленники судились между собой, с госорганами и даже с физическим лицами за миллиарды или сотни миллионов рублей. Информагентство URA.RU собрало самые громкие конфликты уходящего года. Миллиардные споры Громкий процесс по иску Газпромбанка к холдингу «Мечел» Игоря Зюзина начался в мае. Банк потребовал уплаты 11,9 млрд рублей за кредит, выданный в 2010 году. Спор получился международным, поскольку транши финансировались через французский конгломерат BNP Paribas S.A., который из-за санкций из дела вывели. В июле суд металлурги проиграли, подключили к делу апелляционную инстанцию, но осенью наступил мир. Мировое соглашение стороны заключили в октябре, а под конец года поставили финальную точку. Ипотечный спор по заложенному в рамках кредитной линии зданию заводоуправления ЧМК в Челябинске также был прекращен. В результате договоренностей «Мечел» получил двухгодичную отсрочку, а часть процентов была списана. Задолженность при этом конвертировали в рубли. ЧМК сумел сохранить за собой заложенное в Газпромбанке здание заводоуправления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В октябре компания «Ариант» Александра Аристова проиграла суд на пять миллиардов рублей. Казус ситуации в том, что спор с налоговиками инициировала она сама. Процесс продолжался полгода, однако производитель так и не смог доказать правоту по шести эпизодам. Налоговики установили, что агрофирма недоплачивала, в результате теперь следует внести в бюджет не только налоги, но и пени со штрафами. Несмотря на проигрыш, «Ариант» не сдается: юристы компании подали апелляционную жалобу, которую суд рассмотрит в январе. В Златоусте к субсидиарной ответственности по долгам обанкроченного электрометаллургического завода (ЗЭМЗ) на 1,136 млрд рублей привлекли бывшего гендиректора Александра Кретова и бенефициара Дмитрия Герасименко, скрывающегося от силовиков за рубежом. Подвели австрийские партнеры из компании Smart Stahl GmbH. Фирме заказали поставку оборудования, но технику предприятие не дождалось. Кетову также выставили другой счет, по которому с него требовали 1,35 млрд рублей. Ответчик пытался спорить, но апелляции в итоге отозвал, а долг австрийцев продали на торгах за три миллиона рублей. Обе задолженности бывшего менеджера на торгах совокупно оценили всего в миллион. Громкие банкротства Срок заключения под стражей для Олега Иванова продлили до марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под конец года Челябинский областной суд отказался выпустить из-за решетки депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. В СИЗО депутату предстоит провести время еще минимум до конца марта. История краха Иванова тянется уже год. Руководителю предъявлены обвинения в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. В том же обвиняется супруга депутата Татьяна Загородняя. Она находится под домашним арестом. Бизнес-чета за время следствия обанкротилась, как и компания Иванова «АльфаСтрой». Налоговики истребовали с предприятия 825,6 млн рублей. Следом под требования о банкротстве попала компания «Грандактив», принадлежащая бизнес-леди. В июле экс-губернатора региона Бориса Дубровского официально признали банкротом. Заявление подала бывшая фирма семьи Дубровских, ПО «Монтажник», а поводом стал долг в 37 млн рублей. Деньги фирма перечисляла ему с декабря 2019 по июнь 2020 года. Впоследствии конкурсный управляющий Елена Соломка добилась признания сделки недействительной, потребовав вернуть деньги, чего Дубровский не сделал. «Монтажник» и сам в 2020 году объявлен финансово несостоятельным. Конкурсное производство продлится до июля 2024 года, а бывший директор Алексей Павлюк с декабря 2022 года отбывает срок за мошенничество. В январе 2022 года статус банкрота также получил сын Дубровского Александр. График выплаты долгов, который не устроил кредиторов, суд отменил. Строившее конгресс-холл ПО «Монтажник» семьи экс-губернатора добилось банкротства Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще один громкий процесс на миллиард рублей был связан с квартирами работников театров драмы, оперы и балета. Конкурсный управляющий обанкроченного в сентябре 2022 года АИР Алексей Пивоваров потребовал признать недействительной сделку по передаче жилья в поселке Западном Сосновского района работникам сцены и вернуть активы в конкурсную массу. Квартиры распределялись при Дубровском. Суд встал на сторону региональных правительства и минфина, и вышестоящие инстанции первую поддержали. В июле банкротом умер 76-летний бывший полпред президента в регионе Николай Суденков. К тому моменту уже несколько лет длился процесс его банкротства, на торги были выставлены три четверти земельного участка в элитном коттеджном поселке Тарасовка под Челябинском. В ноябре землю арестовали. Совокупно долги покойного перед кредиторами превысили 23 млн рублей. Суденков, работавший полпредом в 1997—2000 годах, жил один. Его единственная дочь находится в Германии. Сорванные сделки и споры из-за пиццы Срыв продажи «Здоровой фермы» оспорили в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большим скандалом завершились торги по продаже агрохолдинга «Здоровая ферма» покупателю из группы «Черкизово», агрокомплексу «Михайловский». Актив был продан в декабре 2022 года за 4 миллиарда рублей, однако в ноябре суд отменил сделку. Свои претензии высказал один из участников аукциона, Московская сетевая компания. Истец посчитал необоснованным его отстранение от участия в аукционе. Ответчики обещали оспорить решение суда, что и сделали в декабре в серии поданных жалоб. Значительной суммы может лишиться компания «Южуралзолото» Константина Струкова, входящего в список Forbes богатейших россиян. Золотодобытчик выступил ответчиком по иску «Корунд-циан» из Нижегородской области. Претензии выставлены на сумму в 620 млн рублей. Истец попытался добиться ареста счетов челябинской компании, однако суд отказал в требованиях. Очередное заседание назначено на середину января. Легким испугом отделались юристы ПАО «ЧМК» по майскому иску Росприроднадзора к предприятию на 263 млн рублей. Штраф уральское управление надзорного ведомства наложило за сбросы в реку Миасс с июня 2013-го по май 2016 года неочищенных стоков. Действия компании суд признал незаконными, но расплачиваться за нарушение почти не пришлось. Суд постановил выплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей. Спор двух итальянцев из-за формы пиццы продолжится в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В челябинском арбитражном суде продолжается процесс по иску одного итальянца к другому. Подди Луиджи потребовал от Дзамбито Гаэтано прекратить нарушать права на товарные знаки «Подди-пицца» и «Пицца Лепен». Когда-то они работали вместе, выпекали восьмиконечную пиццу «Лепен», однако потом их дороги разошлись и привели не только в суд, но и в УФАС. В ответ на поступившую жалобу, ведомство в сентябре приступило к своему расследованию. Весь год в челябинских залах судебных заседаний было неспокойно Крупнейшим процессом по сумме спора стал суд на 11,9 млрд рублей Ставший банкротом Борис Дубровский находится за рубежом, а обанкроченный депутат Олег Иванов — в СИЗО Начало спора об отмененной сделке по продаже «Здоровой фермы» назначено на январь Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весь 2023 год в судах не утихали споры, в которые были замешаны крупнейшие игроки бизнеса Челябинской области. Промышленники судились между собой, с госорганами и даже с физическим лицами за миллиарды или сотни миллионов рублей. Информагентство URA.RU собрало самые громкие конфликты уходящего года. Миллиардные споры Громкий процесс по иску Газпромбанка к холдингу «Мечел» Игоря Зюзина начался в мае. Банк потребовал уплаты 11,9 млрд рублей за кредит, выданный в 2010 году. Спор получился международным, поскольку транши финансировались через французский конгломерат BNP Paribas S.A., который из-за санкций из дела вывели. В июле суд металлурги проиграли, подключили к делу апелляционную инстанцию, но осенью наступил мир. Мировое соглашение стороны заключили в октябре, а под конец года поставили финальную точку. Ипотечный спор по заложенному в рамках кредитной линии зданию заводоуправления ЧМК в Челябинске также был прекращен. В результате договоренностей «Мечел» получил двухгодичную отсрочку, а часть процентов была списана. Задолженность при этом конвертировали в рубли. В октябре компания «Ариант» Александра Аристова проиграла суд на пять миллиардов рублей. Казус ситуации в том, что спор с налоговиками инициировала она сама. Процесс продолжался полгода, однако производитель так и не смог доказать правоту по шести эпизодам. Налоговики установили, что агрофирма недоплачивала, в результате теперь следует внести в бюджет не только налоги, но и пени со штрафами. Несмотря на проигрыш, «Ариант» не сдается: юристы компании подали апелляционную жалобу, которую суд рассмотрит в январе. В Златоусте к субсидиарной ответственности по долгам обанкроченного электрометаллургического завода (ЗЭМЗ) на 1,136 млрд рублей привлекли бывшего гендиректора Александра Кретова и бенефициара Дмитрия Герасименко, скрывающегося от силовиков за рубежом. Подвели австрийские партнеры из компании Smart Stahl GmbH. Фирме заказали поставку оборудования, но технику предприятие не дождалось. Кетову также выставили другой счет, по которому с него требовали 1,35 млрд рублей. Ответчик пытался спорить, но апелляции в итоге отозвал, а долг австрийцев продали на торгах за три миллиона рублей. Обе задолженности бывшего менеджера на торгах совокупно оценили всего в миллион. Громкие банкротства Под конец года Челябинский областной суд отказался выпустить из-за решетки депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. В СИЗО депутату предстоит провести время еще минимум до конца марта. История краха Иванова тянется уже год. Руководителю предъявлены обвинения в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. В том же обвиняется супруга депутата Татьяна Загородняя. Она находится под домашним арестом. Бизнес-чета за время следствия обанкротилась, как и компания Иванова «АльфаСтрой». Налоговики истребовали с предприятия 825,6 млн рублей. Следом под требования о банкротстве попала компания «Грандактив», принадлежащая бизнес-леди. В июле экс-губернатора региона Бориса Дубровского официально признали банкротом. Заявление подала бывшая фирма семьи Дубровских, ПО «Монтажник», а поводом стал долг в 37 млн рублей. Деньги фирма перечисляла ему с декабря 2019 по июнь 2020 года. Впоследствии конкурсный управляющий Елена Соломка добилась признания сделки недействительной, потребовав вернуть деньги, чего Дубровский не сделал. «Монтажник» и сам в 2020 году объявлен финансово несостоятельным. Конкурсное производство продлится до июля 2024 года, а бывший директор Алексей Павлюк с декабря 2022 года отбывает срок за мошенничество. В январе 2022 года статус банкрота также получил сын Дубровского Александр. График выплаты долгов, который не устроил кредиторов, суд отменил. Еще один громкий процесс на миллиард рублей был связан с квартирами работников театров драмы, оперы и балета. Конкурсный управляющий обанкроченного в сентябре 2022 года АИР Алексей Пивоваров потребовал признать недействительной сделку по передаче жилья в поселке Западном Сосновского района работникам сцены и вернуть активы в конкурсную массу. Квартиры распределялись при Дубровском. Суд встал на сторону региональных правительства и минфина, и вышестоящие инстанции первую поддержали. В июле банкротом умер 76-летний бывший полпред президента в регионе Николай Суденков. К тому моменту уже несколько лет длился процесс его банкротства, на торги были выставлены три четверти земельного участка в элитном коттеджном поселке Тарасовка под Челябинском. В ноябре землю арестовали. Совокупно долги покойного перед кредиторами превысили 23 млн рублей. Суденков, работавший полпредом в 1997—2000 годах, жил один. Его единственная дочь находится в Германии. Сорванные сделки и споры из-за пиццы Большим скандалом завершились торги по продаже агрохолдинга «Здоровая ферма» покупателю из группы «Черкизово», агрокомплексу «Михайловский». Актив был продан в декабре 2022 года за 4 миллиарда рублей, однако в ноябре суд отменил сделку. Свои претензии высказал один из участников аукциона, Московская сетевая компания. Истец посчитал необоснованным его отстранение от участия в аукционе. Ответчики обещали оспорить решение суда, что и сделали в декабре в серии поданных жалоб. Значительной суммы может лишиться компания «Южуралзолото» Константина Струкова, входящего в список Forbes богатейших россиян. Золотодобытчик выступил ответчиком по иску «Корунд-циан» из Нижегородской области. Претензии выставлены на сумму в 620 млн рублей. Истец попытался добиться ареста счетов челябинской компании, однако суд отказал в требованиях. Очередное заседание назначено на середину января. Легким испугом отделались юристы ПАО «ЧМК» по майскому иску Росприроднадзора к предприятию на 263 млн рублей. Штраф уральское управление надзорного ведомства наложило за сбросы в реку Миасс с июня 2013-го по май 2016 года неочищенных стоков. Действия компании суд признал незаконными, но расплачиваться за нарушение почти не пришлось. Суд постановил выплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей. В челябинском арбитражном суде продолжается процесс по иску одного итальянца к другому. Подди Луиджи потребовал от Дзамбито Гаэтано прекратить нарушать права на товарные знаки «Подди-пицца» и «Пицца Лепен». Когда-то они работали вместе, выпекали восьмиконечную пиццу «Лепен», однако потом их дороги разошлись и привели не только в суд, но и в УФАС. В ответ на поступившую жалобу, ведомство в сентябре приступило к своему расследованию.