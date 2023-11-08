«Милан» закрутил интригу в «группе смерти» Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» первыми обеспечили себе место в плей-офф

08 ноября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

«Милан» нейтрализовал угрозы «ПСЖ» Фото: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/ТАСС В «группе смерти» Лиги чемпионов «ПСЖ» неожиданно, но по делу, проиграл «Милану», что спутало карты всем командам в квартете F. За два тура до конца группового этапа шансы на выход в плей-офф сохраняют все команды. При это стали известны первые участники одной восьмой финала Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Подробнее о первом игровом дне четвертого тура ЛЧ в материале URA.RU. Группа Е «Атлетико» вдоволь покуражились над «Селтиком», забив шесть безответных мячей. Испанцы забили первый гол еще на шестой минуте дальним выстрелом Антуана Гризманна. Затем что-то непонятное случилось с Даидзэном Маэдой из «Селтика» и он решил оторвать ногу Марио Эрмосо. Сначала японцу была показана желтая карточка, но после видеопросмотра игрока удалили напрямую. На повторе было видно намерение японца нанести повреждение сопернику. Альваро Мората (слева) и Антуана Гризманна (справа) сделали дубль в матче против «Селтика» Фото: Oscar J. Barroso/Zuma/TASS «Атлетико» разозлился и еще до перерыва смог забить второй гол. Во втором тайме «Селтик» сопротивлялся ровно 15 минут. Дубль Гризманна совсем надломил дух шотландцев. Но стоит отметить искусность каждого мяча «Атлетико». Обязательно взгляните на досуге. Испанцы продолжают лидировать в группе E. Во втором матче группы встречались «Лацио» и «Фейеноорд». На домашнюю встречу итальянцы были мотивированы максимально, так как только победа давала шанс продолжить борьбу за выход из группы. Единственный гол пришел в концовке первого тайма. Фелипе Андерсон классной передачей нашел Чиро Иммобиле, который обыграл вратаря и с острого угла покатил в пустые ворота. Для итальянца это стал 200-й гол в футболке римского клуба. Во втором тайме «Фейеноорд» замучил оборону «Лацио» бесконечными подачами в штрафную, но защита отбивалась, не жалея живота своего. Итальянцы поднимаются на второе место, но лишь один балл отделяет их от «Фейеноорда». Инфографика URA.RU Группа F «Боруссия» Дортмунд 2:0 «Ньюкасл Юнайтед» Инфографика URA.RU На выходных «Боруссия» потерпела страшное поражение от «Баварии на Сигнал Идуна Парк. Подопечные Эдина Терзича понимали, что допустить подобное во второй раз нельзя. По игре не выглядело так, что «Боруссия» за несколько дней проделала работу над ошибками. Все дело в уровне сопротивления. Характерным тут является первый гол «Боруссии». Оборона англичан была настолько пассивна, что не смогла два раза забрать бесхозный мяч. А когда забивал Никлас Фюллькруг, Киран Триппьер и вовсе чуть ли не вбежал в собственные ворота спиной, хотя ему надо было двигаться в противоположном направлении. «Боруссия» вышла на первое место в самой интересной группе Лиги чемпионов Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС У «Ньюкасла» было пару моментов, в которых проявил себя Жоэлинтон, но ничто из этого сильную угрозу у ворот Дортмунда не создало. Травма нападающего англичанина Александра Исака дает о себе знать. Однако оборона проваливалась раз за разом. Второй гол как будто вышел из популярного футбольного симулятора. «Ньюкасл» большими силами пошел в штрафную, но после неудачной подачи «Боруссия» убежала в контратаку двумя игроками. У англичан был лишь один защитник. Юлиан Брандт обработал передачу Карима Адейеми, пробежал половину поля и отправил мяч в дальний угол — 2:0. «Боруссия» занимает первое место в «группе смерти». «Милан» 2:1 «ПСЖ» Инфографика URA.RU Команды не стали долго запрягать и сразу решили обменяться голами. На девятой минуте защитники парижан сочинили гол после розыгрыша углового. Витинья подал на ближнюю штангу, где борьбу выиграл капитан Маркиньос. Он переправил мяч на дальнюю штангу, где совершенно один оказался Милан Шкриньяр, и в падении отправил мяч в сетку. Гол Оливье Жиру принес «Милану» победу Фото: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/ТАСС «Милан» недолго горевал и выдал разящую контратаку. Рафаэль Леау отдал передачу во фланг, где был Оливье Жиру. Француз пробил, но воспитанник «Милана», а ныне голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма справился. Однако от его руки мяч взмыл в небо. И, при попустительстве защитников парижан, Леау решился пробить через себя и сравнял счет. Второй гол «Милан» забил в начале второго тайма. Тео Эрнандес сделал великолепную подачу в штрафную зону. Но не менее великолепно сыграл Жиру, который выиграл борьбу в воздухе у Шкриньяра. Мяч влетел под перекладину. У Доннаруммы не было шансов справиться с таким ударом. Фальшивые доллары с изображением Джанлуиджи Доннаруммы засыпали штрафную «ПСЖ» Фото: IMAGO/Jonathan Moscrop/ТАСС Если описывать игру с тактической точки зрения, то «Милан» грамотно нейтрализовал все опасности, которые могли исходить от «ПСЖ». Да, пропустили гол, но это стандартное положение. Итальянцы закрыли Килиана Мбаппе. Когда мяч оказывался у француза, на помощь к Давиде Калабрии устремлялся кто-то из тройки полузащиты. На противоположном фланге «ПСЖ» действовал Усман Дембеле, которого также заставляли смещаться в центр, где его накрывали центральные защитники. Трибуны также помогали «Милану» и давили на парижан. Как только мяч оказывался у Доннаруммы, Сан-Сиро взрывался свистом. На голову вратарю летели фальшивые доллары и итальянские фанаты кричали «Долларумма». Причина известна: вратарь не захотел продлевать соглашение с Миланом в 2021 году и свободным агентом уехал в Париж. Свист фанатов не заканчивался, когда Доннарумма отдавал мяч Шкриньяру, который играл за вечного соперника «Милана» — «Интер». Но нельзя сказать, что «ПСЖ» провалил матч. Здесь видна большая работа главного тренера «Милана» Стефано Пиоли. Это его победа. Инфографика URA.RU Группа G «Манчестер Сити» буднично обыграл швейцарский «Янг Бойз» и обеспечил себе выход в плей-офф. Эрлинг Холланд оформил дубль. Еще один гол на счету Фила Фодена. Норвежская машина забила уже 39 голов в 34 играх Лиги Чемпионов. Форварду всего 23 года, так что рекорд Криштиану Роналду (140 голов) будет неминуемо побит. Для сравнения можно вспомнить, что Златан Ибрагимович и Андрей Шевченко забили по 48, Тьерри Анри — 50. «РБ Лейпциг» также решил задачу с выходом из группы. В Сербии с «Црвеной Звездой» пришлось поволноваться в концовке игры. Но голов Хави Симмонса и Лои Опенда хватило для завоевания важнейших трех очков. Инфографика URA.RU Группа H В последней группе Лиги чемпионов случилась главная сенсация. «Шахтер» минимально обыграл «Барселону» — 1:0. Эта победа позволяет горнякам бороться за выход из группы. Поражение не спустило каталонцев с первого места в группе, но главный тренер Хави Эрнандес признался, что это была одна из самых худших игр за последние годы. Да и стоит напомнить, что в последний раз «Шахтер» побеждал «Барселону» ровно 15 лет назад. У Хави есть над чем задуматься. Пепе стал автором самого возрастного гола в истории Лиги чемпионов Фото: ESTELA SILVA/EPA/ТАСС В параллельном матче «Порту» спокойно разобрался с «Антверпеном» — 2:0. Но и в этом матче не обошлось без большой новости. Португальский защитник Пепе забил самый возрастной гол в истории Лиги чемпионов — 40 лет и 256 дней. Пепе находится в прекрасной форме на пятом десятке и велика вероятность, что мы его увидим на Евро-2024. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В «группе смерти» Лиги чемпионов «ПСЖ» неожиданно, но по делу, проиграл «Милану», что спутало карты всем командам в квартете F. За два тура до конца группового этапа шансы на выход в плей-офф сохраняют все команды. При это стали известны первые участники одной восьмой финала Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Подробнее о первом игровом дне четвертого тура ЛЧ в материале URA.RU. «Атлетико» вдоволь покуражились над «Селтиком», забив шесть безответных мячей. Испанцы забили первый гол еще на шестой минуте дальним выстрелом Антуана Гризманна. Затем что-то непонятное случилось с Даидзэном Маэдой из «Селтика» и он решил оторвать ногу Марио Эрмосо. Сначала японцу была показана желтая карточка, но после видеопросмотра игрока удалили напрямую. На повторе было видно намерение японца нанести повреждение сопернику. «Атлетико» разозлился и еще до перерыва смог забить второй гол. Во втором тайме «Селтик» сопротивлялся ровно 15 минут. Дубль Гризманна совсем надломил дух шотландцев. Но стоит отметить искусность каждого мяча «Атлетико». Обязательно взгляните на досуге. Испанцы продолжают лидировать в группе E. Во втором матче группы встречались «Лацио» и «Фейеноорд». На домашнюю встречу итальянцы были мотивированы максимально, так как только победа давала шанс продолжить борьбу за выход из группы. Единственный гол пришел в концовке первого тайма. Фелипе Андерсон классной передачей нашел Чиро Иммобиле, который обыграл вратаря и с острого угла покатил в пустые ворота. Для итальянца это стал 200-й гол в футболке римского клуба. Во втором тайме «Фейеноорд» замучил оборону «Лацио» бесконечными подачами в штрафную, но защита отбивалась, не жалея живота своего. Итальянцы поднимаются на второе место, но лишь один балл отделяет их от «Фейеноорда». На выходных «Боруссия» потерпела страшное поражение от «Баварии на Сигнал Идуна Парк. Подопечные Эдина Терзича понимали, что допустить подобное во второй раз нельзя. По игре не выглядело так, что «Боруссия» за несколько дней проделала работу над ошибками. Все дело в уровне сопротивления. Характерным тут является первый гол «Боруссии». Оборона англичан была настолько пассивна, что не смогла два раза забрать бесхозный мяч. А когда забивал Никлас Фюллькруг, Киран Триппьер и вовсе чуть ли не вбежал в собственные ворота спиной, хотя ему надо было двигаться в противоположном направлении. У «Ньюкасла» было пару моментов, в которых проявил себя Жоэлинтон, но ничто из этого сильную угрозу у ворот Дортмунда не создало. Травма нападающего англичанина Александра Исака дает о себе знать. Однако оборона проваливалась раз за разом. Второй гол как будто вышел из популярного футбольного симулятора. «Ньюкасл» большими силами пошел в штрафную, но после неудачной подачи «Боруссия» убежала в контратаку двумя игроками. У англичан был лишь один защитник. Юлиан Брандт обработал передачу Карима Адейеми, пробежал половину поля и отправил мяч в дальний угол — 2:0. «Боруссия» занимает первое место в «группе смерти». Команды не стали долго запрягать и сразу решили обменяться голами. На девятой минуте защитники парижан сочинили гол после розыгрыша углового. Витинья подал на ближнюю штангу, где борьбу выиграл капитан Маркиньос. Он переправил мяч на дальнюю штангу, где совершенно один оказался Милан Шкриньяр, и в падении отправил мяч в сетку. «Милан» недолго горевал и выдал разящую контратаку. Рафаэль Леау отдал передачу во фланг, где был Оливье Жиру. Француз пробил, но воспитанник «Милана», а ныне голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма справился. Однако от его руки мяч взмыл в небо. И, при попустительстве защитников парижан, Леау решился пробить через себя и сравнял счет. Второй гол «Милан» забил в начале второго тайма. Тео Эрнандес сделал великолепную подачу в штрафную зону. Но не менее великолепно сыграл Жиру, который выиграл борьбу в воздухе у Шкриньяра. Мяч влетел под перекладину. У Доннаруммы не было шансов справиться с таким ударом. Если описывать игру с тактической точки зрения, то «Милан» грамотно нейтрализовал все опасности, которые могли исходить от «ПСЖ». Да, пропустили гол, но это стандартное положение. Итальянцы закрыли Килиана Мбаппе. Когда мяч оказывался у француза, на помощь к Давиде Калабрии устремлялся кто-то из тройки полузащиты. На противоположном фланге «ПСЖ» действовал Усман Дембеле, которого также заставляли смещаться в центр, где его накрывали центральные защитники. Трибуны также помогали «Милану» и давили на парижан. Как только мяч оказывался у Доннаруммы, Сан-Сиро взрывался свистом. На голову вратарю летели фальшивые доллары и итальянские фанаты кричали «Долларумма». Причина известна: вратарь не захотел продлевать соглашение с Миланом в 2021 году и свободным агентом уехал в Париж. Свист фанатов не заканчивался, когда Доннарумма отдавал мяч Шкриньяру, который играл за вечного соперника «Милана» — «Интер». Но нельзя сказать, что «ПСЖ» провалил матч. Здесь видна большая работа главного тренера «Милана» Стефано Пиоли. Это его победа. «Манчестер Сити» буднично обыграл швейцарский «Янг Бойз» и обеспечил себе выход в плей-офф. Эрлинг Холланд оформил дубль. Еще один гол на счету Фила Фодена. Норвежская машина забила уже 39 голов в 34 играх Лиги Чемпионов. Форварду всего 23 года, так что рекорд Криштиану Роналду (140 голов) будет неминуемо побит. Для сравнения можно вспомнить, что Златан Ибрагимович и Андрей Шевченко забили по 48, Тьерри Анри — 50. «РБ Лейпциг» также решил задачу с выходом из группы. В Сербии с «Црвеной Звездой» пришлось поволноваться в концовке игры. Но голов Хави Симмонса и Лои Опенда хватило для завоевания важнейших трех очков. В последней группе Лиги чемпионов случилась главная сенсация. «Шахтер» минимально обыграл «Барселону» — 1:0. Эта победа позволяет горнякам бороться за выход из группы. Поражение не спустило каталонцев с первого места в группе, но главный тренер Хави Эрнандес признался, что это была одна из самых худших игр за последние годы. Да и стоит напомнить, что в последний раз «Шахтер» побеждал «Барселону» ровно 15 лет назад. У Хави есть над чем задуматься. В параллельном матче «Порту» спокойно разобрался с «Антверпеном» — 2:0. Но и в этом матче не обошлось без большой новости. Португальский защитник Пепе забил самый возрастной гол в истории Лиги чемпионов — 40 лет и 256 дней. Пепе находится в прекрасной форме на пятом десятке и велика вероятность, что мы его увидим на Евро-2024.