Bloomberg: в ЕС обещают подготовить новый пакет санкций против РФ за две недели

Страны G7 планируют подготовить новый пакет санкций против России в течение двух недель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас представители объединения работают над текстом документа.
«Представители стран „Большой семерки“ в настоящее время работают над новым пакетом санкций и планируют завершить работу над текстом в ближайшие две недели», — говорится в публикации агентства. Однако в материале не сказано, какие именно ограничения будут введены против РФ.
Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая, которые, по мнению ЕС, помогают России в торговле нефтью. При этом постоянные представители стран ЕС исключили обсуждение 19-го пакета санкций против России из повестки заседания 17 сентября. Официальных причин этого решения не приводится.
