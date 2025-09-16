Bloomberg: в ЕС обещают подготовить новый пакет санкций против РФ за две недели

ЕС планирует вести санкции против стран, которые закупают российскую нефть
Страны G7 планируют подготовить новый пакет санкций против России в течение двух недель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас представители объединения работают над текстом документа.

«Представители стран „Большой семерки“ в настоящее время работают над новым пакетом санкций и планируют завершить работу над текстом в ближайшие две недели», — говорится в публикации агентства. Однако в материале не сказано, какие именно ограничения будут введены против РФ.

Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая, которые, по мнению ЕС, помогают России в торговле нефтью. При этом постоянные представители стран ЕС исключили обсуждение 19-го пакета санкций против России из повестки заседания 17 сентября. Официальных причин этого решения не приводится.

