В Петербурге пресекли посредничество во взятках за госпитализацию из зоны СВО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России по Ленобласти и Санкт-Петербургу остановила работу подозреваемых в посредничестве в передаче взятки. Подозреваемые помогали солдатам за взятку поставить фиктивный диагноз и организовать госпитализацию и увольнение из зоны спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России.
«Установлено, что указанные граждане предлагали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.
Отмечается, что также военнослужащему ставили фиктивный медицинский диагноз. Все это проходило при мнимом содействии сотрудников ФСБ России. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установки причастности подозреваемых к таким же ситуациям, связанным с посредничеством во взяточничестве.
