В Петербурге пресекли посредничество во взятках за госпитализацию из зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводятся оперативно-следственные мероприятия, заявили в ведомстве
Проводятся оперативно-следственные мероприятия, заявили в ведомстве Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России по Ленобласти и Санкт-Петербургу остановила работу подозреваемых в посредничестве в передаче взятки. Подозреваемые помогали солдатам за взятку поставить фиктивный диагноз и организовать госпитализацию и увольнение из зоны спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России.

«Установлено, что указанные граждане предлагали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Отмечается, что также военнослужащему ставили фиктивный медицинский диагноз. Все это проходило при мнимом содействии сотрудников ФСБ России. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установки причастности подозреваемых к таким же ситуациям, связанным с посредничеством во взяточничестве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России по Ленобласти и Санкт-Петербургу остановила работу подозреваемых в посредничестве в передаче взятки. Подозреваемые помогали солдатам за взятку поставить фиктивный диагноз и организовать госпитализацию и увольнение из зоны спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России. «Установлено, что указанные граждане предлагали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 3,5 млн рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что также военнослужащему ставили фиктивный медицинский диагноз. Все это проходило при мнимом содействии сотрудников ФСБ России. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установки причастности подозреваемых к таким же ситуациям, связанным с посредничеством во взяточничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...