Запад не рискнул пойти на экологический конфликт с Россией

Путин на первой рабочей встрече в 2024 году дал понять, почему

09 января 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Участие России в международных экологических конвенциях и программах сохраняет возможность для диалога Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад не рискнул пойти на конфликт с Россией в сфере экологии. Как объяснили URA.RU эксперты, за последние два года ни от одной страны не прозвучало призывов вывести РФ из международных соглашений и программ. Их реализация и глобальная защита окружающей среды без самой большой страны в мире невозможна, говорят аналитики, комментируя итоги встречи президента Владимира Путина с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой 9 января. Первую публичную рабочую встречу в 2024 году Путин начал с обсуждения экологических вопросов. Тональность разговора задала глава Росприроднадзора, которая заявила, что экология — это уже «не модные слова типа ESG-повестки, это действия и результат». Президенту оставалось слушать — что сделано. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту новый вид дипломатии — через белых медведей (по примеру китайской панда-дипломатии) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди предварительных результатов нацпроекта «Экология» — ликвидация многочисленных мусорных свалок, оздоровление Волги, строительство очистных сооружений в Геленджике и разработка аналогичного проекта в Сочи. Путин обратил внимание на проект «Чистый воздух»: «Штрафы больше, чем 17,5 миллиарда». По словам Радионовой, нарушители природоохранного законодательства «сурово наказываются». Хотя «многие предприятия меняют технологические решения». «Принцип, который вы озвучили в послании „нарушитель платит“, запомнили все», — сказала глава Росприроднадзора, пообещав реальный результат к 2025 году. А истории Радионовой о белых медведях Путин слушал с легкой улыбкой. «Это самый умный зверь России. Наша гордость. За последние четыре года удалось спасти 17 мишек, — заметила глава ведомства и предложила «сделать белого мишку символом» России. «Мы знаем про панда-дипломатию — то, что делает Китай со своим краснокнижным животным. Мы имеем такое же право: 30 процентов популяции живет в России. И у нас запрещена охота на белых медведей, в отличие от наших соседей», — отметила Радионова. Спасенные белые медведи, которые по разным причинам не могут вернуться в природу, становятся любимцами российских зоопарков Фото: Размик Закарян © URA.RU Путин пока никак не отреагировал на эту идею, но «внешние» вопросы его заинтересовали. «По поводу соседей и наших международных контактов, обязательств», — попросил он рассказать. Радионова сообщила, что «все требования по международным обязательствам» выполняются. В 2023 году по Стокгольмской конвенции уничтожено 134 тонны отходов опасных стойких органических загрязнителей. «Мы единственные на постсоветском пространстве, кто имеет свою такую технологию, мы единственные, кто это реально сделал. И фактически мы четвертые в мире, кто эти обязательства реально выполняет», — пояснила она. С началом реализации нацпроекта «Экология» Россия продвинулась в решении вопросов защиты окружающей среды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU То же самое касается Базельской (регулирует порядок международной перевозки и утилизации опасных отходов) и Роттердамской (предусматривает предварительное согласие участников на торговлю опасными химическими веществами и пестицидами) конвенций. Россия в полном объеме выполняет обязательства и по СИТЕС — конвенции о международной торговле редкими и исчезающими видами животных. «Мы, наверное, одни из самых больших лидеров и защищаем своих животных и принимаем участие во всех международных программах», — подчеркнула Радионова. Международные конвенции в сфере экологии — та часть внешних договоренностей, где Россия сохраняет свои позиции на фоне выхода, например, из Совета Европы, и денонсации ряда политических и военно-политических конвенций и договоров. Экология остается важным каналом для сохранения международных отношений и обмена информацией, поясняет профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло. Россия в первую очередь вышла из политических договоров, которые «недоброжелатели пытаются использовать, чтобы нанести ей ущерб» и которые «идут вразрез с национальными интересами страны». Российские предприятия, по словам Светланы Радионовой, приняли новые правила игры и задумались об экологической безопасности производств Фото: Илья Московец © URA.RU Эксперт напомнил, что еще на рубеже XX—XXI веков попытка Запада ввести санкции против РФ из-за ее неэкологичной промышленности, загрязняющей атмосферу, потерпела неудачу. «Россия и Германия реализовывали проект „Тройка“, который был направлен на мониторинг малых примесей и загрязнений в атмосфере. К железнодорожному составу был прицеплен вагон-лаборатория. Он снимал концентрацию парниковых газов, в частности, метана по всему Транссибу. Полученные данные показали, что главным источником парниковых газов, метана является не российская промышленность, а болота. Это позволило снять очень много претензий в адрес РФ на политическом уровне», — рассказал Манойло. Конвенции, о которых шла речь на встрече у Путина, приняты в рамках системы ООН и являются системообразующими в области охраны окружающей среды и ее биоразнообразия, объяснил URA.RU директор Института экономики природопользования и экологической политики ВШЭ Борис Моргунов. «Эти мощные конвенции — та сфера, которая не подвержена санкциям и не является турбулентной зоной. Решение России не выходить из этих конвенций оправдано. Это вклад России в глобальную охрану окружающей среды и приведение в порядок собственной огромной территории. Поэтому участие России в них еще никто не подвергал сомнениям — в этом никто из мирового сообщества не заинтересован», — отметил Моргунов. Новость по теме Путин узнал об экологическом состоянии на мегапроектах ЯНАО Оставаясь в международных экологических программах, Россия, с одной стороны, защищает свои национальные интересы, с другой — проявляет себя как ответственный игрок, понимающий важность сохранения «глобальной среды обитания», подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Неслучайно в свое время появился нацпроект «Экология». «Наши недруги навязали всему человечеству свое понимание зеленой повестки, по сути, „зеленый неоколониализм“. Когда-то для этого они монополизировали движение „Зеленых“. Мы понимаем эти опасности, и мы не должны быть рабами обстоятельств. Национальным интересам России соответствует сохранение жизни на планете Земля. При этом у нас есть и национальные интересы прикладного свойства — конкретные вещи, связанные с настоящим и будущим нашей страны», — резюмировал Климов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад не рискнул пойти на конфликт с Россией в сфере экологии. Как объяснили URA.RU эксперты, за последние два года ни от одной страны не прозвучало призывов вывести РФ из международных соглашений и программ. Их реализация и глобальная защита окружающей среды без самой большой страны в мире невозможна, говорят аналитики, комментируя итоги встречи президента Владимира Путина с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой 9 января. Первую публичную рабочую встречу в 2024 году Путин начал с обсуждения экологических вопросов. Тональность разговора задала глава Росприроднадзора, которая заявила, что экология — это уже «не модные слова типа ESG-повестки, это действия и результат». Президенту оставалось слушать — что сделано. Среди предварительных результатов нацпроекта «Экология» — ликвидация многочисленных мусорных свалок, оздоровление Волги, строительство очистных сооружений в Геленджике и разработка аналогичного проекта в Сочи. Путин обратил внимание на проект «Чистый воздух»: «Штрафы больше, чем 17,5 миллиарда». По словам Радионовой, нарушители природоохранного законодательства «сурово наказываются». Хотя «многие предприятия меняют технологические решения». «Принцип, который вы озвучили в послании „нарушитель платит“, запомнили все», — сказала глава Росприроднадзора, пообещав реальный результат к 2025 году. А истории Радионовой о белых медведях Путин слушал с легкой улыбкой. «Это самый умный зверь России. Наша гордость. За последние четыре года удалось спасти 17 мишек, — заметила глава ведомства и предложила «сделать белого мишку символом» России. Путин пока никак не отреагировал на эту идею, но «внешние» вопросы его заинтересовали. «По поводу соседей и наших международных контактов, обязательств», — попросил он рассказать. Радионова сообщила, что «все требования по международным обязательствам» выполняются. В 2023 году по Стокгольмской конвенции уничтожено 134 тонны отходов опасных стойких органических загрязнителей. «Мы единственные на постсоветском пространстве, кто имеет свою такую технологию, мы единственные, кто это реально сделал. И фактически мы четвертые в мире, кто эти обязательства реально выполняет», — пояснила она. То же самое касается Базельской (регулирует порядок международной перевозки и утилизации опасных отходов) и Роттердамской (предусматривает предварительное согласие участников на торговлю опасными химическими веществами и пестицидами) конвенций. Россия в полном объеме выполняет обязательства и по СИТЕС — конвенции о международной торговле редкими и исчезающими видами животных. «Мы, наверное, одни из самых больших лидеров и защищаем своих животных и принимаем участие во всех международных программах», — подчеркнула Радионова. Международные конвенции в сфере экологии — та часть внешних договоренностей, где Россия сохраняет свои позиции на фоне выхода, например, из Совета Европы, и денонсации ряда политических и военно-политических конвенций и договоров. Экология остается важным каналом для сохранения международных отношений и обмена информацией, поясняет профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло. Россия в первую очередь вышла из политических договоров, которые «недоброжелатели пытаются использовать, чтобы нанести ей ущерб» и которые «идут вразрез с национальными интересами страны». Эксперт напомнил, что еще на рубеже XX—XXI веков попытка Запада ввести санкции против РФ из-за ее неэкологичной промышленности, загрязняющей атмосферу, потерпела неудачу. «Россия и Германия реализовывали проект „Тройка“, который был направлен на мониторинг малых примесей и загрязнений в атмосфере. К железнодорожному составу был прицеплен вагон-лаборатория. Он снимал концентрацию парниковых газов, в частности, метана по всему Транссибу. Полученные данные показали, что главным источником парниковых газов, метана является не российская промышленность, а болота. Это позволило снять очень много претензий в адрес РФ на политическом уровне», — рассказал Манойло. Конвенции, о которых шла речь на встрече у Путина, приняты в рамках системы ООН и являются системообразующими в области охраны окружающей среды и ее биоразнообразия, объяснил URA.RU директор Института экономики природопользования и экологической политики ВШЭ Борис Моргунов. «Эти мощные конвенции — та сфера, которая не подвержена санкциям и не является турбулентной зоной. Оставаясь в международных экологических программах, Россия, с одной стороны, защищает свои национальные интересы, с другой — проявляет себя как ответственный игрок, понимающий важность сохранения «глобальной среды обитания», подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Неслучайно в свое время появился нацпроект «Экология». «Наши недруги навязали всему человечеству свое понимание зеленой повестки, по сути, „зеленый неоколониализм“. Когда-то для этого они монополизировали движение „Зеленых“. Мы понимаем эти опасности, и мы не должны быть рабами обстоятельств. Национальным интересам России соответствует сохранение жизни на планете Земля. При этом у нас есть и национальные интересы прикладного свойства — конкретные вещи, связанные с настоящим и будущим нашей страны», — резюмировал Климов.