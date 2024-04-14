Концерт «Пикника» прошел в Екатеринбурге 14 апреля Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

статья из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В столицу Урала приехала группа «Пикник», переживающая новую волну популярности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» (трагедия произошла именно перед ее концертом). На концерт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пришло чуть больше трех тысяч человек при вместимости площадки в пять тысяч. Некоторые делились: после ЧП 22 марта думали сдать билеты, но понадеялись на адекватную реакцию от властей. Как оказалось, оправданно: меры безопасности действительно усилили, убедился корреспондент URA.RU.

На улице дежурили Росгвардия и полиция, а внутри шел тщательный досмотр каждого зрителя. Внимание на себя обращали и стюарды, категорически отказывавшиеся пускать внутрь людей в верхней одежде.

Некоторые элементы шоу были местами пугающими Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Наталья из Асбеста — давняя поклонница «Пикника» — поход на концерт оплатила до теракта. «Сначала думала сдать [билет], а потом решила, что не буду. Во-первых, очень нравится группа, во-вторых, все-таки предприняли меры безопасности — заметила много силовиков», — рассказала журналисту женщина. А у екатеринбуржца Олега (пришел вместе с братом) никаких сомнений не было: «Потому что два раза в одну воронку не падает. Я так посчитал. Тем более заметно, что есть люди, которые смотрят [за порядком]».

К началу шоу площадка оказалась заполнена чуть больше чем наполовину: основная активность была на танцполе, практически полностью заполнился партер, балкон же был свободен. «Продано чуть больше трех тысяч билетов», — рассказал знакомый с деталями подготовки ивента собеседник агентства. На сайте с билетами перед концертом свободными были сотни мест. С чем это может быть связано, у организаторов уточнить не удалось: за пару дней до концерта они перестали выходить на связь.

Минуты молчания не было ни в начале, ни в конце концерта Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Минуты молчания, предвкушаемой отдельными зрителями, с которыми удалось пообщаться перед началом, не было. Артисты сходу исполнили несколько песен, коротко поздоровались с публикой и продолжили концерт. Он сопровождался мультимедийным шоу, лазерными спецэффектами и местами жутковатыми ритмами. Программу назвали «Будущее ждет нас». Музыканты перемещались во времени, исполняя хиты разных лет, и пространстве: сначала пели на большой сцене, ближе к антракту сменили локацию на небольшую площадку на танцполе.

В скоплении людей удалось разглядеть Сергея Исаева из «Уральских пельменей». Тут же вспомнилось, как его коллега Сергей Светлаков рассказывал, что в роковой вечер был в «Крокусе» с друзьями и спасся буквально чудом.

Атака на безоружных людей унесла жизни 145 человек (включая помощницу директора группы «Пикник» Екатерину Кушнер), еще 200 оказались в больнице. Свой тур коллектив решил не отменять. «Запланированные на апрель концерты состоятся. Мы будем играть свои песни для всех, кто хочет их услышать», — объясняли артисты. Уже через четыре дня они совместно с симфоническим оркестром «Таврический» провели концерт в «Октябрьском» зале в Санкт-Петербурге.

После теракта группа почти сразу заявила, что продолжит выступать по графику Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

На концерте было две сцена. Одна из них — на танцполе Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Шоу сопроводили яркими спецэффектами Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

В холле можно было купить мерч «Пикника» Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Ощутить столпотворение можно было лишь после концерта — возле гардероба Фото: Екатерина Крылова © URA.RU