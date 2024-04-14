В столицу Урала приехала группа «Пикник», переживающая новую волну популярности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» (трагедия произошла именно перед ее концертом). На концерт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пришло чуть больше трех тысяч человек при вместимости площадки в пять тысяч. Некоторые делились: после ЧП 22 марта думали сдать билеты, но понадеялись на адекватную реакцию от властей. Как оказалось, оправданно: меры безопасности действительно усилили, убедился корреспондент URA.RU.
На улице дежурили Росгвардия и полиция, а внутри шел тщательный досмотр каждого зрителя. Внимание на себя обращали и стюарды, категорически отказывавшиеся пускать внутрь людей в верхней одежде.
Наталья из Асбеста — давняя поклонница «Пикника» — поход на концерт оплатила до теракта. «Сначала думала сдать [билет], а потом решила, что не буду. Во-первых, очень нравится группа, во-вторых, все-таки предприняли меры безопасности — заметила много силовиков», — рассказала журналисту женщина. А у екатеринбуржца Олега (пришел вместе с братом) никаких сомнений не было: «Потому что два раза в одну воронку не падает. Я так посчитал. Тем более заметно, что есть люди, которые смотрят [за порядком]».
К началу шоу площадка оказалась заполнена чуть больше чем наполовину: основная активность была на танцполе, практически полностью заполнился партер, балкон же был свободен. «Продано чуть больше трех тысяч билетов», — рассказал знакомый с деталями подготовки ивента собеседник агентства. На сайте с билетами перед концертом свободными были сотни мест. С чем это может быть связано, у организаторов уточнить не удалось: за пару дней до концерта они перестали выходить на связь.
Минуты молчания не было ни в начале, ни в конце концерта
Минуты молчания, предвкушаемой отдельными зрителями, с которыми удалось пообщаться перед началом, не было. Артисты сходу исполнили несколько песен, коротко поздоровались с публикой и продолжили концерт. Он сопровождался мультимедийным шоу, лазерными спецэффектами и местами жутковатыми ритмами. Программу назвали «Будущее ждет нас». Музыканты перемещались во времени, исполняя хиты разных лет, и пространстве: сначала пели на большой сцене, ближе к антракту сменили локацию на небольшую площадку на танцполе.
В скоплении людей удалось разглядеть Сергея Исаева из «Уральских пельменей». Тут же вспомнилось, как его коллега Сергей Светлаков рассказывал, что в роковой вечер был в «Крокусе» с друзьями и спасся буквально чудом.
Атака на безоружных людей унесла жизни 145 человек (включая помощницу директора группы «Пикник» Екатерину Кушнер), еще 200 оказались в больнице. Свой тур коллектив решил не отменять. «Запланированные на апрель концерты состоятся. Мы будем играть свои песни для всех, кто хочет их услышать», — объясняли артисты. Уже через четыре дня они совместно с симфоническим оркестром «Таврический» провели концерт в «Октябрьском» зале в Санкт-Петербурге.
После теракта группа почти сразу заявила, что продолжит выступать по графику
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В столицу Урала приехала группа «Пикник», переживающая новую волну популярности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» (трагедия произошла именно перед ее концертом). На концерт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пришло чуть больше трех тысяч человек при вместимости площадки в пять тысяч. Некоторые делились: после ЧП 22 марта думали сдать билеты, но понадеялись на адекватную реакцию от властей. Как оказалось, оправданно: меры безопасности действительно усилили, убедился корреспондент URA.RU. На улице дежурили Росгвардия и полиция, а внутри шел тщательный досмотр каждого зрителя. Внимание на себя обращали и стюарды, категорически отказывавшиеся пускать внутрь людей в верхней одежде. Наталья из Асбеста — давняя поклонница «Пикника» — поход на концерт оплатила до теракта. «Сначала думала сдать [билет], а потом решила, что не буду. Во-первых, очень нравится группа, во-вторых, все-таки предприняли меры безопасности — заметила много силовиков», — рассказала журналисту женщина. А у екатеринбуржца Олега (пришел вместе с братом) никаких сомнений не было: «Потому что два раза в одну воронку не падает. Я так посчитал. Тем более заметно, что есть люди, которые смотрят [за порядком]». К началу шоу площадка оказалась заполнена чуть больше чем наполовину: основная активность была на танцполе, практически полностью заполнился партер, балкон же был свободен. «Продано чуть больше трех тысяч билетов», — рассказал знакомый с деталями подготовки ивента собеседник агентства. На сайте с билетами перед концертом свободными были сотни мест. С чем это может быть связано, у организаторов уточнить не удалось: за пару дней до концерта они перестали выходить на связь. Минуты молчания, предвкушаемой отдельными зрителями, с которыми удалось пообщаться перед началом, не было. Артисты сходу исполнили несколько песен, коротко поздоровались с публикой и продолжили концерт. Он сопровождался мультимедийным шоу, лазерными спецэффектами и местами жутковатыми ритмами. Программу назвали «Будущее ждет нас». Музыканты перемещались во времени, исполняя хиты разных лет, и пространстве: сначала пели на большой сцене, ближе к антракту сменили локацию на небольшую площадку на танцполе. В скоплении людей удалось разглядеть Сергея Исаева из «Уральских пельменей». Тут же вспомнилось, как его коллега Сергей Светлаков рассказывал, что в роковой вечер был в «Крокусе» с друзьями и спасся буквально чудом. Атака на безоружных людей унесла жизни 145 человек (включая помощницу директора группы «Пикник» Екатерину Кушнер), еще 200 оказались в больнице. Свой тур коллектив решил не отменять. «Запланированные на апрель концерты состоятся. Мы будем играть свои песни для всех, кто хочет их услышать», — объясняли артисты. Уже через четыре дня они совместно с симфоническим оркестром «Таврический» провели концерт в «Октябрьском» зале в Санкт-Петербурге.