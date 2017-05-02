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02 мая 2017
13:22  02 мая 2017 1

На предприятие «Корпорации Развития» нагрянули силовики. ФОТО

Корпорация развития. Екатеринбург, корпорация развития
"Корпорация Развития" оказалась в центре нового скандала в ЮгреФото: Владимир Жабриков © URA.RU

АО «Полярный кварц» (дочерняя компания «Корпорации Развития») засветилась в скандале с невыплатой зарплаты. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Сотрудники ведомства провели проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии «Полярный кварц». Было установлено, что работникам организации задолжали зарплату — порядка 650 тыс. рублей. Прокурор района внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, потребовав выплатить образовавшуюся задолженность по заработной плате.

В отношении акционерного общества возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей «нарушение законодательства о труде». Как отметили в ведомстве, после визита сотрудников прокуратуры задолженность по заработной плате была погашена.

«Полярный кварц» принадлежит «Корпорации Развития», совместному предприятию ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Как ранее сообщало агентство, этот актив в ближайшее время может быть продан. «Полярный кварц» был создан в начале нулевых годов. Планировалось, что предприятие создаст в Югре высокотехнологичное производство по добыче и переработке минералов. В проект были вложены серьезные средства — только на момент акционирования в 2003 году уставный капитал «ПК» насчитывал 3,2 млрд рублей.

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Завод первичного обогащения кварца в Березовском районе ХМАО-Югры Фото: Дмитрий Сотников © URA.RU

Производство обогащенного кварца так и не началось, а сам проект оказался в центре коррупционного скандала. Гендиректор «Полярного кварца» Александр Митрофанов попал под уголовное дело, инсценировал свою смерть и сейчас скрывается в Великобритании. По разным данным, за 10 лет управления компанией Митрофанов мог вывести из бюджета проекта несколько сотен миллионов рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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