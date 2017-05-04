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04 мая 2017
Главные новости Москвы
12:33  04 мая 2017 0

Видео акробатических трюков и танцев в храме обсуждают в соцсетях. Мнения блогеров разделились

Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, храм святого великомученника пантелеймона
Храм превратили в концертную площадкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Интернете идет бурное обсуждение видео акробатического шоу и танцев, устроенных 22 апреля в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Калужской области. Артисты в купальниках показывают в центре храма цирковые номера, молодежь устраивает танцы. Многие блогеры негативно отнеслись к концерту в церкви, другие же считают, что таким образом юное поколение приобщается к вере и осуждать их поступки не нужно.

«Базовое богохульство. И организаторы, и исполнители этой провокации отлично понимали, что идут на базовое богохульство, которое обязательно вызовет ответную реакцию». — написал в Facebook Андрей Петров. Johann Wæthall Beatle отмечает, что российское общество стало впадать в крайности: «То в храме тишину блюдут точно в библиотеке и ходят по струнке — а то вдруг клоунаду устраивают что пятидесятники…».

«Пригласить детей выступать в теплом помещении-это кощунство?» — задается вопросом Марина Хайкина. «Зато тихо покемонов нельзя собирать», — реагирует на видео Сергей Баранов, намекая на уголовное дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, который может сесть в тюрьму на 3,5 года за оскорбление чувств верующих.

Ранее стало известно, что прокуратура Калуги начала проверку по факту появления видеоролика, на котором гимнасты выполняют трюки в храме, сообщало ТАСС. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда осудил действия артистов в храме, заявив, что это место для молитв богу, а творческую активность лучше проявлять «вне пространства, где совершается литургия».

Нина Калинина
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