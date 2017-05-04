В Twitter нашли «дыру» для публикации сообщений от чужого имени

21:19 04 мая 2017 1

Благодаря работе российской компании Twitter стал безопаснее Фото: Pixabay.com

Руководство Twitter поблагодарило российских разработчиков, обнаруживших лазейку в системе безопасности микроблога, при помощи которой можно было размещать информацию от имени других юзеров.

Ошибка была найдена российским программистом компании Digital Security еще в феврале 2017 года, однако информация не предавалась огласке, чтобы Twitter успел устранить недочет.

Как уточняет агентство Nation News, с помощью подобной «дыры» в системе Twitter злоумышленники могли размещать ложную информацию в аккаунтах известных людей и организаций, которая могла привести к изменению котировок акций и другим неотвратимым процессам.