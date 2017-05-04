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04 мая 2017
Главные новости Москвы
21:19  04 мая 2017 1

В Twitter нашли «дыру» для публикации сообщений от чужого имени

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, твиттер, twitter
Благодаря работе российской компании Twitter стал безопаснееФото: Pixabay.com

Руководство Twitter поблагодарило российских разработчиков, обнаруживших лазейку в системе безопасности микроблога, при помощи которой можно было размещать информацию от имени других юзеров.

Ошибка была найдена российским программистом компании Digital Security еще в феврале 2017 года, однако информация не предавалась огласке, чтобы Twitter успел устранить недочет.

Как уточняет агентство Nation News, с помощью подобной «дыры» в системе Twitter злоумышленники могли размещать ложную информацию в аккаунтах известных людей и организаций, которая могла привести к изменению котировок акций и другим неотвратимым процессам.

Сергей Макеев
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