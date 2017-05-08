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Главные новости Свердловской области
14:53  08 мая 2017 0

В Екатеринбурге рабочий завода погиб под упавшей балкой

ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, цех завода, промышленное предприятие, всмпо ависма, титановая продукция, балка тележки главного шасси
50-летний стропальщик погиб на месте в результате несчастного случаяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге рабочий погиб под упавшей балкой. Несчастный случай произошел на Уральском заводе бурового оборудования утром 8 мая.

Как стало известно «URA.RU», в результате падения балки погиб 50-летний стропальщик Александр Колмагоров.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из ОП №15 во главе с заместителем начальника уголовного розыска Олегом Новоселовым. ЧП, о котором идет речь, не носит криминальный характер. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также на завод приехал представитель СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга.

«Проводится проверка, будут установлены и опрошены очевидцы происшествия. Тело умершего рабочего будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Истребуется и изучается документация о соблюдении правил техники безопасности», — прокомментировал «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Лукманов
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