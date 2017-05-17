Самые дорогие в мире серьги проданы на аукционе в Женеве. ФОТО

08:31 17 мая 2017 0

Покупателем драгоценностей стал анонимный богач из Азии Фото: Pixabay

Серьги в форме капель с бриллиантами голубого и розового цвета проданы в Женеве. Покупатель заплатил за них рекордные 57 миллионов долларов.

Самые дорогие в мире серьги были проданы в ходе торгов аукционного дома Sotheby’s. Покупателем роскошного украшения стал аноним из азиатской страны, сообщает телеканал 360.

Известно, что серьгу из голубого бриллианта размером более 14,5 карат под названием «Apollo Blue» продали более, чем за 42 миллиона долларов, уточняет «Федеральное агентство новостей». Сережка из 16-каратного розового бриллианта «Artémis Pink» была продана почти за 15,4 миллиона долларов.