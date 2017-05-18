15:12 18 мая 2017 0

По мнению авторов сообщения, за всем этим стоит международный ВИЧ-терроризм Фото: Алексей Гущин © URA.RU

«Ужас, ПРОЧИТАЙТЕ!!! В кинотеатре зрительница села на кресло и почувствовала боль от укола в ноге. Когда она присмотрелась, увидела еле видную иголку в кресле, которая выглядывала примерно на 3-4 миллиметра, а также записку: „Вы только что инфицировались СПИДом“».

Такое сообщение получили в последние сутки многие екатеринбуржцы: «страшилка» про ВИЧ-террористов и зараженные иглы заполонила соцсети и мессенджеры. Копию сообщения в редакцию «URA.RU» переслали пользователи.

«Центр по контролю за заболеваниями (несуществующая организация, — прим. ред) сообщает о многих подобных случаях в других городах, произошедших недавно, — говорится в сообщении. — Все иголки были проверены на реакцию СПИДа и оказались положительными».

По версии авторов сообщения, за попытками заразить горожан смертельной инфекцией стоят некие ВИЧ-террористы. «Это новый вид терроризма международного неофициального союза ВИЧ-носителей и больных СПИДом, — рассказывают создатели страшилки. — Им терять нечего в их жизни и поэтому они решили мстить».

Старая страшилка на новый лад Скриншот: сообщение в Facebook

Особое внимание уделено новым методом борьбы ВИЧ-террористов с народом. «Иголки стали находить в банкоматах, — говорится в сообщении. — Мы просим всех быть внимательнее, осторожнее, когда вам встречается подобная ситуация. Все кресла в общественном транспорте, поездах, электричках, самолётах надо проверять, так как они несут возможную угрозу вашему здоровью и жизни». Авторы просят распространить данное сообщение как можно большему количеству людей.

Получить оперативный комментарий Свердловского центра по профилактике и борьбе со СПИД не удалось. Между тем ранее специалисты центра не раз комментировали подобные новости. Так, несколько месяцев назад замглавврача центра по эпидемиологии Светлана Смирнова рассказывала о том, действительно ли можно заразиться ВИЧ-инфекцией, уколовшись шприцом (речь тогда шла о шприцах, якобы воткнутых в ленточные перила метро).

По словам специалиста, так называемые «аварийные» уколы действительно случаются, но чаще всего — на улице: во время субботников, уборки территории и т. д. (ежегодно в регионе фиксируется порядка 250-300 подобных случаев).

При этом ни одного случая заражения ВИЧ-инфекцией после аварийных уколов за всю историю существования СПИД-центра (с 90-х годов) зарегистрировано не было.

Это связано в том числе с тем, что вирус иммунодефицита человека очень неустойчив: в открытой среде (вне организма человека) он погибает за несколько минут. Однако брошенные шприцы таят другую опасность: заразиться другими инфекциями (например, гепатитом B) вполне реально, если шприцом пользовался инфицированный гепатитом человек.