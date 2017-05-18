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18 мая 2017
16:05  18 мая 2017 0

Магазин Порошенко завалили мусором из-за блокировки «ВКонтакте». ФОТО

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Украинцам не нравится политика президента ПорошенкоФото: пресс-служба Президента Украины

В украинском Львове накануне, 17 мая, завалили бытовым мусором вход в магазин известной кондитерской компании Roshen, основателем которой является президент страны Петр Порошенко. Украинские активисты таким образом выразили протест против блокировки российских социальных сетей.

Сотрудники магазина убирали мусор сами. Пресс-служба Roshen пока не комментирует инцидент, сообщает Life.ru. Рядом с мусорными пакетами лежали картонки с надписью «Поверни ВК».

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zaxid. net/ Игорь Пелещак

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что украинские мобильные операторы приступили к техническим работам по блокировке российских сайтов «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru.

Семен Гринберг
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