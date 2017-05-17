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17 мая 2017
21:05  17 мая 2017 1

Мобильные операторы Украины начали блокировать российские сайты

«Металлургмаш». Магнитогорск, ворота закрыты, цепь, замок
Под замком окажутся любимые украинцами порталыФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Мобильные операторы на Украине приступили к выполнению указа президента и начали блокировать российские сайты, попавшие под санкции.

Компания «Vodafone Украина» сообщает, что операторы России осуществляют технические мероприятия, которые ограничат доступ на сайты «ВКонтакте», «Одноклассники», а также ресурсы «Яндекс» и Mail.RU, сообщает агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент Украины Порошенко расширил список санкций против российских физических и юридических лиц, и под запрет попали российские социальные сети.

Семен Гринберг
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