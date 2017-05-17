Мобильные операторы Украины начали блокировать российские сайты

21:05 17 мая 2017 1

Под замком окажутся любимые украинцами порталы Фото: Илья Московец © URA.RU

Мобильные операторы на Украине приступили к выполнению указа президента и начали блокировать российские сайты, попавшие под санкции.

Компания «Vodafone Украина» сообщает, что операторы России осуществляют технические мероприятия, которые ограничат доступ на сайты «ВКонтакте», «Одноклассники», а также ресурсы «Яндекс» и Mail.RU, сообщает агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент Украины Порошенко расширил список санкций против российских физических и юридических лиц, и под запрет попали российские социальные сети.