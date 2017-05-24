19:44 24 мая 2017 0

Состояние екатеринбургского бизнесмена может уйти в Грузию Фото: Pixabay

Суд в Екатеринбурге в среду, 24 мая, подтвердил аннулирование сделки по продаже автомобиля скончавшегося год назад екатеринбургского бизнесмена Георгия Цобехии, вокруг наследства которого идет судебная тяжба. Судья признал, что вдова покойного не имела права подавать автомобиль супруга. Суд считает, что машина входит в число наследства, из-за которого идет тяжба.

Георгий Цобехия приехал в Екатеринбург со своей новой супругой Русудан Боджгуа в начале 90-х годов, а в Тбилиси у него остался сын Ираклий от первого брака. Цобехия организовал на Урале бизнес, а год назад скончался. Встал вопрос о наследстве, на которое претендовали его сын и вторая жена. И тут открылся интересный факт.

По словам гендиректора юридического агентства «Классика истины» Валерии Рытвиной, выяснилось, что мужчина с женщиной прожили вместе более двадцати лет, так и не расписавшись. В загс Тбилиси был направлен стандартный запрос.

«Из Грузии пришел ответ, из которого следует, что свидетельство о браке, которое сейчас показывает женщина, является поддельным. В ответе сказано: в базе электронных данных Агентства развития государственных сервисов не зафиксирована актовая запись о браке, зарегистрированном 19.11.1994 г. загсом Мтацминдского района между Цобехия Георгием и Боджгуа Русудан, — рассказала „URA.RU“ Валерия Рытвина. — И даже если сделать скидку на то, что тогда еще не было компьютеров, и данные по какой-то причине так и не внесли потом в электронную базу, то в ответе сказано также, что записи о браке не обнаружили и в обычном бумажном архиве: „Не найден акт в архиве г. Тбилиси Агентства развития государственных сервисов и центральном архиве гражданских актов“. То есть документ оказался поддельным, созданным, видимо, для того, чтобы единолично прибрать к рукам наследство».

Сейчас в Тбилиси направлен запрос по линии Интерпола. Если грузинские полицейские окончательно подтвердят, что свидетельство о браке с указанным номером действительно не выдавалось, то женщина, имеющая свой ресторанным бизнес в Екатеринбурге, ничего не получит из наследства мужчины, с которым прожила более двадцати лет. Кроме того, ей грозит уголовное дело за использование поддельного документа.