Гастарбайтер убил екатеринбурженку, отказавшуюся с ним знакомиться

13:37 29 мая 2017 0

Пьяный мужчина убил мать двоих детей, которая отвергла его приставания Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские раскрыли убийство 41-летней екатеринбурженки, тело которой нашли в Юго-Западном лесопарке. Задержан 34-летний мужчина, который приехал в Россию на заработки из Средней Азии.

«На следующий день после того, как было найдено тело, на территории того же коллективного сада полицейскими был замечен гражданин, по виду — без определенного места жительства. Его остановили для проверки документов. Стражи порядка заметили на его одежде бурые пятна, похожие на следы крови, — сообщили „URA.RU“ в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. — Это оказался 34-летний неработающий гражданин одной из среднеазиатских республик. В ходе опроса доставленный подтвердил свою причастность к совершенному преступлению и рассказал, как все произошло».

Стало известно, что женщина находилась в коллективном саду и днем ушла пасти козу. Мужчина, который приехал на Урал, работы не нашел из-за потери документов и в последнее время бомжевал, много пил. Был он пьяным и в тот день. Он начал приставать к женщине, однако она не захотела иметь с ним дело. Тогда он отобрал у екатеринбурженки нож, которым она резала траву, и несколько раз ударил в грудь и живот. Труп убитой женщины он спрятал в кустах и ушел.

По словам задержанного, он женат, на родине у него четверо детей.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.