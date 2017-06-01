{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
31 мая 2017
00:09  01 июня 2017 0

«Потепления не прогнозирую». Эксперт дал оценку отношениям России с Эстонией и Молдавией после высылки дипломатов

Клипарт, разное. Москва, министерство иностранных дел РФ, мид
Ситуация отражает общий тренд неустойчивости отношений на этих направлениях, считает посолФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высылка пяти молдавских и двух эстонских дипломатов из России отражает общий тренд неустойчивости отношений РФ в этих направлениях, считает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Курс развития, выбранный Молдавией и Эстонией, бесперспективен, а недружественный настрой по отношению к соседям мешает им развиваться, заявил эксперт RT.

«Не мы это инициировали, но, к сожалению, это отражает общий тренд неустойчивости наших отношений на молдавском и эстонском направлении. В ближайшем времени потепления в них я не прогнозирую», — отметил Бакланов. Он пояснил, что, по его мнению, четверть века назад эти страны «не очень хорошо рассчитали свои силы» с точки зрения самостоятельного развития.

Как писало «URA.RU» ранее, на прошлой неделе российских дипломатов выслали из Эстонии и Молдавии. Россия ответила на провокацию, объявив пять молдавских дипломатов персонами non grata и заявив о высылке из страны двух эстонских дипломатов.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров