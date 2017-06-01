00:09 01 июня 2017 0

Ситуация отражает общий тренд неустойчивости отношений на этих направлениях, считает посол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высылка пяти молдавских и двух эстонских дипломатов из России отражает общий тренд неустойчивости отношений РФ в этих направлениях, считает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Курс развития, выбранный Молдавией и Эстонией, бесперспективен, а недружественный настрой по отношению к соседям мешает им развиваться, заявил эксперт RT.

«Не мы это инициировали, но, к сожалению, это отражает общий тренд неустойчивости наших отношений на молдавском и эстонском направлении. В ближайшем времени потепления в них я не прогнозирую», — отметил Бакланов. Он пояснил, что, по его мнению, четверть века назад эти страны «не очень хорошо рассчитали свои силы» с точки зрения самостоятельного развития.

Как писало «URA.RU» ранее, на прошлой неделе российских дипломатов выслали из Эстонии и Молдавии. Россия ответила на провокацию, объявив пять молдавских дипломатов персонами non grata и заявив о высылке из страны двух эстонских дипломатов.