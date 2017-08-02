На «курганской Рублевке» запретили выделять участки рядом с лесом

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Кетовского района установила запрет на выделение земельных участков под частное строительство рядом с лесом. В районе были примеры, когда дома возводили в противопожарных разрывах, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Согласно требованиям федерального законодательства, размер противопожарных разрывов должен быть не менее 30 метров от края участка. В поселке Крюково, например, от границ застройки поселения до границ леса всего порядка 12 метров. «Участки были выделены по закону, их не забрать у владельцев, и лес — федеральную собственность — рубить нельзя. Это большая проблема», — отметили в ведомстве в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Поселок Крюково Кетовского района включен в перечень населенных пунктов Курганской области, подверженных угрозе лесных пожаров. Власти должны утвердить границы поселения, внести изменения в правила землепользования и застройки территории поселения.
В спорных ситуациях предоставления земельных участков администрация района должна согласовывать вопрос с сотрудниками МЧС. В Зауралье помнят трагедию в селе Чаши в 2004 году, когда из-за лесных пожаров село полностью выгорело, погибли восемь человек.