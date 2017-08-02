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Главные новости Курганской области
12:38  02 августа 2017 0

На «курганской Рублевке» запретили выделять участки рядом с лесом

Вырубка леса КГСХА Курганская область, вырубка леса, пни
В поселках сначала дома строят в противопожарных разрывах, а потом рубят лесФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Кетовского района установила запрет на выделение земельных участков под частное строительство рядом с лесом. В районе были примеры, когда дома возводили в противопожарных разрывах, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Согласно требованиям федерального законодательства, размер противопожарных разрывов должен быть не менее 30 метров от края участка. В поселке Крюково, например, от границ застройки поселения до границ леса всего порядка 12 метров. «Участки были выделены по закону, их не забрать у владельцев, и лес — федеральную собственность — рубить нельзя. Это большая проблема», — отметили в ведомстве в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Поселок Крюково Кетовского района включен в перечень населенных пунктов Курганской области, подверженных угрозе лесных пожаров. Власти должны утвердить границы поселения, внести изменения в правила землепользования и застройки территории поселения.

В спорных ситуациях предоставления земельных участков администрация района должна согласовывать вопрос с сотрудниками МЧС. В Зауралье помнят трагедию в селе Чаши в 2004 году, когда из-за лесных пожаров село полностью выгорело, погибли восемь человек.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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