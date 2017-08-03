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03 августа 2017
Главные новости Москвы
22:48  03 августа 2017 0

Россия падает в демографическую яму. Эксперты: будет только хуже

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Молодые семьи боятся заводить детей из-за экономических трудностейФото: Pixabay

В России в 2017 году резко упало число рождений, а в будущем эта проблема только обострится. К такому выводу пришли эксперты, изучив статистику Росстата.

В основном на процесс влияют два фактора: женское население страны стареет, а молодые семьи из-за экономических трудностей боятся заводить детей, передает BBC. Так, по данным Росстата, с января по май 2017 года в России родились 679,2 тысяч детей. За тот же период 2016 года в России родились 762,5 тысяч детей. Таким образом, количество рожденных упало почти на 11%.

«Нас ожидает резкое ухудшение ситуации с числом родившихся, и оно будет нарастать», — подчеркнул эксперт управления статистики населения и здравоохранения ведомства Алексей Ракша. По его словам, сейчас в России женщин в возрасте 20 лет в два раза меньше, чем 30-летних, а пик рождения детей приходится на 28 лет. Он убежден, что число родившихся уже сокращается, а по мере взросления нынешних 20-летних ситуация станет хуже. Так, к 2025 году «яма» придет в тот возраст, когда женщины чаще всего рожают — 25-30 лет.

Число родившихся будет падать до 2031 года, даже если рождаемость будет расти, то есть если молодые женщины будут иметь больше детей, подчеркнул Ракша. Также он заявил, что в 2017 году ожидается и падение рождаемости, то есть числа рождений в расчете на одну женщину. По итогам года в Росстате ожидают 1,7 млн рождений. По данным ведомства, в 2016 году родилось 1,89 млн, а в 2015 году — 1,94 млн детей. При этом снижение рождаемости означает, что население России сокращается. Не исправляет ситуация и миграция, которая тоже в этом году снизилась. Чтобы компенсировать естественную убыль населения России до 2030 года нужно будет привлечь от 9 до 15 миллионов иммигрантов, считает эксперт. По его словам, ситуация в демографии начнет стабилизироваться лишь после 2032 года.

Отметим, ряд экспертов связывает падение рождаемости с кризисом и периодом нестабильности. При этом они сомневаются в том, что материнский капитал и другие правительственные программы могут исправить ситуацию.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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