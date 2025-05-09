Суд примирил оператора «Северного потока — 2» и его кредиторов

Суд кантона Цуг в Швейцарии утвердил мировое соглашение между оператором «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG и его кредиторами. Об этом говорится в судебных документах.
«Решением суда кантона Цуг по делу EN 2022 2 от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов) было утверждено судом», — передает сообщение суда ТАСС. Суд также продлил мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG до 9 мая 2025 года.
«Газпром» рассматривает возможность продажи «Северного потока 2» для погашения долгов. Хотя компания может оказать финансовую поддержку Nord Stream 2 AG, возвращение сотен миллионов евро без реализации трубопровода становится крайне проблематичным. Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство, а компания оценивает реструктуризацию с учетом санкций. Юрист Илья Русяев отмечает, что без продажи трубопровода возврат долгов практически невозможен, передает «Царьград».
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