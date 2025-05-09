Житель Купянска раскрыл, как украинцы сейчас празднуют День Победы

Жители Украины после 2014 года на День Победы стали смотреть парад в Москве
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Жители Украины перестали праздновать День Победы, и вместо этого стали смотреть парад Победы в Москве
Жители Украины перестали праздновать День Победы, и вместо этого стали смотреть парад Победы в Москве Фото:

После Евромайдана в 2014 году традиции празднования Дня Победы на Украине изменились — до того момента украинцы каждый год выходили на парад. Однако сейчас вместо этого они чаще всего смотрят парад Победы в Москве по телевизору. Об этом заявил житель Купянска (Харьковская область), который переехал в Россию после начала СВО. 

«В детстве, помню, с дедушкой выходили на парад, по форме он был одет, он танкист. А (после 2014 года — ред.) начали запрещать георгиевские ленточки, и праздник превратился в более домашний, с дедушкой и бабушкой и парадом на Красной площади по телевизору», — заявил Роман. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что теперь будет отмечать этот день вместе с сыном уже в Краснодаре.

Еще одна собеседница агентства, Галина Прокофьевна из Херсона, отметила, что после 2014 года проводить шествия стало невозможно из-за появления на улицах националистов. Однако местные жители продолжали посещать ветеранов и поздравлять их с праздником. Она добавила, что сейчас рада вновь отмечать День Победы полноценно.

Ранее URA.RU писало, что самым популярным запросом в украинском сегменте Google Trends стал День Победы, несмотря на официальную замену праздника на День Европы. По данным издания «Страна.ua», украинцы чаще всего ищут открытки, поздравления и трансляции парада из Москвы. Несмотря на то, что президент страны Владимир Зеленский перенес официальный праздник на 8 мая, интерес к Дню Победы остается высоким, особенно среди старшего поколения, которое отмечает его в семейном кругу и возлагает цветы к памятникам.

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После Евромайдана в 2014 году традиции празднования Дня Победы на Украине изменились — до того момента украинцы каждый год выходили на парад. Однако сейчас вместо этого они чаще всего смотрят парад Победы в Москве по телевизору. Об этом заявил житель Купянска (Харьковская область), который переехал в Россию после начала СВО.  «В детстве, помню, с дедушкой выходили на парад, по форме он был одет, он танкист. А (после 2014 года — ред.) начали запрещать георгиевские ленточки, и праздник превратился в более домашний, с дедушкой и бабушкой и парадом на Красной площади по телевизору», — заявил Роман. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что теперь будет отмечать этот день вместе с сыном уже в Краснодаре. Еще одна собеседница агентства, Галина Прокофьевна из Херсона, отметила, что после 2014 года проводить шествия стало невозможно из-за появления на улицах националистов. Однако местные жители продолжали посещать ветеранов и поздравлять их с праздником. Она добавила, что сейчас рада вновь отмечать День Победы полноценно. Ранее URA.RU писало, что самым популярным запросом в украинском сегменте Google Trends стал День Победы, несмотря на официальную замену праздника на День Европы. По данным издания «Страна.ua», украинцы чаще всего ищут открытки, поздравления и трансляции парада из Москвы. Несмотря на то, что президент страны Владимир Зеленский перенес официальный праздник на 8 мая, интерес к Дню Победы остается высоким, особенно среди старшего поколения, которое отмечает его в семейном кругу и возлагает цветы к памятникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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