Мишустин поздравил ветеранов с годовщиной победы в Великой Отечественной войне

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркну, что память о мужестве народа, победившего фашизм, объединяет всех.
«9 Мая с чувством огромной благодарности мы чествуем ветеранов, чья стойкость, беззаветная преданность Отчизне являются для нас примером», — заявил Мишустин. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства РФ. Он отметил важность подвига советских солдат и самоотверженной работы людей в тылу.
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