Мишустин поздравил ветеранов с годовщиной победы в Великой Отечественной войне

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Мишустин отметил важность подвига советских солдат
Мишустин отметил важность подвига советских солдат Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркну, что память о мужестве народа, победившего фашизм, объединяет всех.

«9 Мая с чувством огромной благодарности мы чествуем ветеранов, чья стойкость, беззаветная преданность Отчизне являются для нас примером», — заявил Мишустин. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства РФ. Он отметил важность подвига советских солдат и самоотверженной работы людей в тылу.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркну, что память о мужестве народа, победившего фашизм, объединяет всех. «9 Мая с чувством огромной благодарности мы чествуем ветеранов, чья стойкость, беззаветная преданность Отчизне являются для нас примером», — заявил Мишустин. Его слова опубликованы в telegram-канале правительства РФ. Он отметил важность подвига советских солдат и самоотверженной работы людей в тылу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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