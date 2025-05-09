Путин высоко оценил Парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин положительно оценил проведение Парада Победы, который состоялся на Красной площади в Москве в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщают журналисты.
«Хороший!» — ответил Путин на вопрос корреспондентов о впечатлениях от мероприятия. Глава государства также, улыбнувшись, показал большой палец.
В столице 9 мая в 10:00 по московскому времени состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Шествие воинских подразделений стартовало на Звенигородском шоссе и продолжилось в сторону улицы Баррикадная. Для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате, в Россию прибыли лидеры порядка 30 иностранных государств. Как прошел Парад Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.
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