В Челябинске спасатели ликвидировали крупный пожар на территории мебельного цеха. По данным пресс-службы регионального МЧС, жертв и пострадавших нет.
Сообщается, что пожарные боролись с огнем более трех часов. Тушению огня препятствовала огромная площадь — более 800 квадратных метров оказались охвачены пламенем, а также отсутствие водоисточников на месте работ. Кроме того, на территории хранились емкости с топливом. Полностью огонь был ликвидирован около полуночи.
«Более 70 человек и 20 единиц техники в общей сложности были задействованы на ликвидации возгорания. В ночном реагировании принимали участие силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, энергослужбы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.