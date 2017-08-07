{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Челябинской области
04:34  07 августа 2017 0

В Челябинске произошел крупный пожар на мебельной фабрике. ФОТО

Пожару был присвоен повышенный уровень сложностиФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске спасатели ликвидировали крупный пожар на территории мебельного цеха. По данным пресс-службы регионального МЧС, жертв и пострадавших нет.

Сообщается, что пожарные боролись с огнем более трех часов. Тушению огня препятствовала огромная площадь — более 800 квадратных метров оказались охвачены пламенем, а также отсутствие водоисточников на месте работ. Кроме того, на территории хранились емкости с топливом. Полностью огонь был ликвидирован около полуночи.

«Более 70 человек и 20 единиц техники в общей сложности были задействованы на ликвидации возгорания. В ночном реагировании принимали участие силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, энергослужбы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

1/5
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров