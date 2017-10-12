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12 октября 2017
19:07  12 октября 2017 1

Госдеп США заявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО

США, комета,метеор,сирия, правительство, флаг сша, Капитолий
Штаты объяснили свое решение сразу несколькими причинамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в четверг, 12 октября, объявил о выходе страны из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры [ЮНЕСКО].

«Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО», — приводит RT сообщение американского ведомства.

Решение связано с задолженностью по членским взносам, «антиизраильской предвзятостью» и необходимостью реформирования организации. Оно вступит в силу 31 декабря.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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