Госдеп США заявил о выходе страны из состава ЮНЕСКО

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в четверг, 12 октября, объявил о выходе страны из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры [ЮНЕСКО].
«Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО», — приводит RT сообщение американского ведомства.
Решение связано с задолженностью по членским взносам, «антиизраильской предвзятостью» и необходимостью реформирования организации. Оно вступит в силу 31 декабря.