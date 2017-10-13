Россиянам могут дать отгулы на время магнитных бурь

Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить работодателям давать отгулы сотрудникам, которые чувствуют недомогание во время магнитных бурь.
Парламентарии руководствовались статистикой, согласно которой 70 процентов всех инфарктов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь, пишет «Лента.ру».
Сейчас запросы с предложением об отгулах направлены в Минздрав и Минтруд. Специалисты последнего федерального ведомства могут принять участие в разработке законопроекта об отгулах во время магнитных бурь.