Сбер купил долю в компании «Аквариус», которая делает отечественную технику

Структура «Сбербанка» «СберИнвест» приобрела 12% акций компании «Аквариус», которая занимается разработкой отечественной техники. Для «Сбера» сделка является долгосрочной стратегической инвестицией.
«Для „Сбера“ сделка является долгосрочной стратегической инвестицией. Привлеченные средства направлены на финансирование инвестиционной программы „Аквариуса“», — передает РБК слова двух представителей рынка электроники.
«Сбербанк» заинтересован в российском оборудовании для выполнения требований указа президента РФ Владимира Путина о замене иностранного софта и техники. В условиях растущей конкуренции в сфере микроэлектроники компания стремится контролировать не только данные, но и оборудование, обеспечивая эффективность и безопасность своей инфраструктуры.
Компания «Аквариус», основанная в 1989 году как совместное советско-германское предприятие, стала полностью российской через три года. Она разрабатывает и производит персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы и телеком-оборудование, предоставляя IT-решения для бизнеса и госкомпаний.
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