Сбер купил долю в компании «Аквариус», которая делает отечественную технику

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Сбербанк приобрел акции IT-компании «Аквариус»
Сбербанк приобрел акции IT-компании «Аквариус» Фото:

Структура «Сбербанка» «СберИнвест» приобрела 12% акций компании «Аквариус», которая занимается разработкой отечественной техники. Для «Сбера» сделка является долгосрочной стратегической инвестицией.

«Для „Сбера“ сделка является долгосрочной стратегической инвестицией. Привлеченные средства направлены на финансирование инвестиционной программы „Аквариуса“», — передает РБК слова двух представителей рынка электроники.

«Сбербанк» заинтересован в российском оборудовании для выполнения требований указа президента РФ Владимира Путина о замене иностранного софта и техники. В условиях растущей конкуренции в сфере микроэлектроники компания стремится контролировать не только данные, но и оборудование, обеспечивая эффективность и безопасность своей инфраструктуры.

Компания «Аквариус», основанная в 1989 году как совместное советско-германское предприятие, стала полностью российской через три года. Она разрабатывает и производит персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы и телеком-оборудование, предоставляя IT-решения для бизнеса и госкомпаний.

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Структура «Сбербанка» «СберИнвест» приобрела 12% акций компании «Аквариус», которая занимается разработкой отечественной техники. Для «Сбера» сделка является долгосрочной стратегической инвестицией. «Для „Сбера“ сделка является долгосрочной стратегической инвестицией. Привлеченные средства направлены на финансирование инвестиционной программы „Аквариуса“», — передает РБК слова двух представителей рынка электроники. «Сбербанк» заинтересован в российском оборудовании для выполнения требований указа президента РФ Владимира Путина о замене иностранного софта и техники. В условиях растущей конкуренции в сфере микроэлектроники компания стремится контролировать не только данные, но и оборудование, обеспечивая эффективность и безопасность своей инфраструктуры. Компания «Аквариус», основанная в 1989 году как совместное советско-германское предприятие, стала полностью российской через три года. Она разрабатывает и производит персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы и телеком-оборудование, предоставляя IT-решения для бизнеса и госкомпаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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