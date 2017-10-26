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Главные новости Югры
11:56  26 октября 2017 0

В ХМАО разбросали пугающие листовки против «Матильды». Полицейские взяли кинотеатры под охрану. ФОТО

Билеты на фильм
Прокат «Матильды» в Сургуте начался со скандалаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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В Сургуте в кинотеатрах, где в четверг, 26 октября начинается показ фильма «Матильда», разбросали листовки. В них говорится об оскорблениях чувств верующих.

Авторов листовок с текстом «Грубейшее нарушение человеческого достоинства православных верующих» установить пока не удалось, сообщает местный телеканал «СургутИнформ-ТВ». Полицейские будут патрулировать территорию вокруг кинотеатров, чтобы обеспечить безопасность зрителей.

Фото: группа «Это Югра, детка», «ВКонтакте»

Как ранее сообщало «URA.RU», в сентябре всем кинозалам в ХМАО были разосланы письма от администрации округа, где сообщалось, что в «Белом доме» рекомендуют учитывать настрой населения при принятии решения о прокате фильма. В кинозалах восприняли это как прямой запрет на показ «Матильды».

Обращения к прокатчикам появились после того, как к протесту против фильма подключились православные активисты. Студию режиссера кинокартины Алексея Учителя закидали «коктейлями Молотова», неизвестные также подожгли два автомобиля, разбросав рядом листовки с надписью: «За „Матильду“ гореть». В Екатеринбурге житель Ирбита Денис Мурашов въехал на автомобиле «УАЗ» во входную группу ККТ «Космос».

Позднее кинотеатры сетей «Синема парк», «Каро фильм» и «Интеркино» в Сургуте приняли решение все-таки показать фильм «Матильда».

Как уже сообщало «URA.RU», в четверг, 26 октября, Росгвардии пришлось откорректировать маршруты патрулей в связи с началом показа «Матильды» в кинотеатрах Кургана.

Антон Степыгин
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