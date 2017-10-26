В Сургуте в кинотеатрах, где в четверг, 26 октября начинается показ фильма «Матильда», разбросали листовки. В них говорится об оскорблениях чувств верующих.
Авторов листовок с текстом «Грубейшее нарушение человеческого достоинства православных верующих» установить пока не удалось, сообщает местный телеканал «СургутИнформ-ТВ». Полицейские будут патрулировать территорию вокруг кинотеатров, чтобы обеспечить безопасность зрителей.
Как ранее сообщало «URA.RU», в сентябре всем кинозалам в ХМАО были разосланы письма от администрации округа, где сообщалось, что в «Белом доме» рекомендуют учитывать настрой населения при принятии решения о прокате фильма. В кинозалах восприняли это как прямой запрет на показ «Матильды».
Обращения к прокатчикам появились после того, как к протесту против фильма подключились православные активисты. Студию режиссера кинокартины Алексея Учителя закидали «коктейлями Молотова», неизвестные также подожгли два автомобиля, разбросав рядом листовки с надписью: «За „Матильду“ гореть». В Екатеринбурге житель Ирбита Денис Мурашов въехал на автомобиле «УАЗ» во входную группу ККТ «Космос».
Позднее кинотеатры сетей «Синема парк», «Каро фильм» и «Интеркино» в Сургуте приняли решение все-таки показать фильм «Матильда».
Как уже сообщало «URA.RU», в четверг, 26 октября, Росгвардии пришлось откорректировать маршруты патрулей в связи с началом показа «Матильды» в кинотеатрах Кургана.