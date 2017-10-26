Станция «Новое Радио 90.8 ФМ» попросила своих слушателей не звонить в эфир во время поездки на автомобиле. Редакция провела социальный проект, в ходе которого научила собеседников вести себя более осторожно на дорогах.
Всю прошлую неделю ведущие уточняли у дозвонившихся в прямой эфир, находятся ли они за рулем в момент разговора. И, если слушатель в эту самую минуту вел автомобиль, ведущий внезапно сбрасывал звонок. После чего звучал призыв отказаться от использования мобильных устройств во время движения.
«Если на момент запуска акции подавляющее большинство автомобилистов звонили в эфир, управляя своим авто в момент разговора, то в конце недели на „Новое Радио 90.8 ФМ“ уже дозванивались слушатели из специально припаркованного автомобиля», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе радиостанции.
На радиостанции пояснили, что и в дальнейшем постараются не общаться в эфире с теми, кто одновременно «рулит и болтает», и призвали обратить внимание на безопасность слушателей своих коллег. «Пусть „Новое Радио“ всегда будет причиной вашего хорошего настроения, но ни в коем случае не наоборот», — подчеркнули на радиостанции.