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26 октября 2017
Главные новости Москвы
13:10  26 октября 2017 0

Радиоведущие пошли на необычные меры, чтобы спасти слушателей от аварий

Клипарт, всего понемногу, автомобилист, разговаривает по телефону за рулём, водитель, шофер
Ведущие сбрасывали звонок если оказывалось, что собеседник едет за рулемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Станция «Новое Радио 90.8 ФМ» попросила своих слушателей не звонить в эфир во время поездки на автомобиле. Редакция провела социальный проект, в ходе которого научила собеседников вести себя более осторожно на дорогах.

Всю прошлую неделю ведущие уточняли у дозвонившихся в прямой эфир, находятся ли они за рулем в момент разговора. И, если слушатель в эту самую минуту вел автомобиль, ведущий внезапно сбрасывал звонок. После чего звучал призыв отказаться от использования мобильных устройств во время движения.

«Если на момент запуска акции подавляющее большинство автомобилистов звонили в эфир, управляя своим авто в момент разговора, то в конце недели на „Новое Радио 90.8 ФМ“ уже дозванивались слушатели из специально припаркованного автомобиля», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе радиостанции.

На радиостанции пояснили, что и в дальнейшем постараются не общаться в эфире с теми, кто одновременно «рулит и болтает», и призвали обратить внимание на безопасность слушателей своих коллег. «Пусть „Новое Радио“ всегда будет причиной вашего хорошего настроения, но ни в коем случае не наоборот», — подчеркнули на радиостанции.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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