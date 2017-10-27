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Главные новости Челябинской области
12:29  27 октября 2017 0

Челябинцы встретят Путина в противогазах

Клипарт. Противогазы. Архив. Челябинск, учения, мчс, противогаз, пожарные
К приезду президента в Челябинске предлагают устроить флешмобФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Жительница Челябинска предложила горожанам в дни форума России и Казахстана ходить по улице в противогазах. Только таким образом, считает активистка, можно обратить внимание главы государства Владимира Путина на экологические проблемы.

«Предлагаю устроить флешмоб!!! С 7 по 9 ноября включительно ходить по улице (а тем кому посчастливилось войти в число принимающих такого гостя и во время встречи с гостем) исключительно в масках, респираторах (а по возможности на гостевом маршруте и противогазах), — пишет на своей странице во „ВКонтакте“ челябинка Вилена Слюнкина. — Если Путин и не заметит, то СМИ должно показать такое преображение жителей Челябинска. Главное создать массовость, оповестить как можно больше людей!!! Давайте попробуем всем городом высказать своё желание жить в чистом, не вредном для здоровья городе!» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Это обращение выложили на странице «Типичный Челябинск» в «ВК». Пользователи отнеслись к такой идее скептически. Некоторые опасаются, что это слишком радикально. «Выйти в масках толпой в наше время — это уже крайние меры. Тем более что к приезду Путина такого рода деяния будут пресекаться. А впрочем, нечего переживать — автор не соберёт и 20 человек», — пишет одна из жительниц города.

Между тем челябинцы продолжают жаловаться на неприятный запах и смог, нависший над городом. На странице группы «Вредные выбросы Челябинск» во «ВКонтакте» выкладывают фото дымящихся труб, которые могли бы быть причиной загрязнения воздуха. В ночь на 27 октября резкий запах ощущался во многих районах Челябинска.

По жалобам горожан возбуждено два уголовных дела о загрязнении воздуха, пока в отношении неустановленных лиц.

XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств пройдет в Челябинске в начале следующего месяца. Старт намечен на 9 ноября. Предполагается, что в мероприятии примут участие главы двух государств.

Альбина Золотухина
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