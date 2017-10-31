{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
13:25  31 октября 2017 2

Из штаба Собчак вместе с командой ушел советник Ельцина

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Заявление Собчак об участии в выборахФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Предвыборный штаб Ксении Собчак, на прошлой неделе заявившей о своем намерении выдвигаться в президенты РФ, покинула в полном составе группа политтехнолога Алексея Ситникова.

О расколе в штабе Собчак рассказала газета «Коммерсант» со ссылкой на одного из его сотрудников. Собеседник издания заявил, что Ситников утром увел с собой почти две трети тех, кто был занят в работе штаба. «Просто тихо ушли — и все», — пояснил источник «Коммерсанта».

Уход Ситникова уже официально подтвердили в пресс-службе Ксении Собчак. «Я могу только подтвердить эту информацию. Какого-либо комментария не будет», — сообщила Ксения Чудинова, пресс-секретарь телеведущей, в разговоре с «Национальной службе новостей».

Ранее сообщалось, что штаб Собчак возглавит политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко, руководивший избирательной кампанией Бориса Ельцина. Доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников также работал в 1996 году в штабе Ельцина. Ситников должен был возглавить «оффлайн-направления» предвыборной компании, напоминает «Ридус».

Собчак заявила о своем намерении участвовать в президентской кампании на прошлой неделе. Телеведущая уже посетила Екатеринбург, где должен развернуться один из штабов светской львицы, в уральской столице Собчак провела пресс-конференцию.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров