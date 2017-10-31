Из штаба Собчак вместе с командой ушел советник Ельцина

Предвыборный штаб Ксении Собчак, на прошлой неделе заявившей о своем намерении выдвигаться в президенты РФ, покинула в полном составе группа политтехнолога Алексея Ситникова.
О расколе в штабе Собчак рассказала газета «Коммерсант» со ссылкой на одного из его сотрудников. Собеседник издания заявил, что Ситников утром увел с собой почти две трети тех, кто был занят в работе штаба. «Просто тихо ушли — и все», — пояснил источник «Коммерсанта».
Уход Ситникова уже официально подтвердили в пресс-службе Ксении Собчак. «Я могу только подтвердить эту информацию. Какого-либо комментария не будет», — сообщила Ксения Чудинова, пресс-секретарь телеведущей, в разговоре с «Национальной службе новостей».
Ранее сообщалось, что штаб Собчак возглавит политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко, руководивший избирательной кампанией Бориса Ельцина. Доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников также работал в 1996 году в штабе Ельцина. Ситников должен был возглавить «оффлайн-направления» предвыборной компании, напоминает «Ридус».
Собчак заявила о своем намерении участвовать в президентской кампании на прошлой неделе. Телеведущая уже посетила Екатеринбург, где должен развернуться один из штабов светской львицы, в уральской столице Собчак провела пресс-конференцию.