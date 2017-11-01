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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Свердловской области
16:32  01 ноября 2017 0

Смешная перепалка случилась в свердловском парламенте из-за отъезда губернатора в Париж. Депутаты хотели с ним, а спикер одной фразой — как серпом

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, бабушкина людмила, куйвашев евгений, микрофоны, брифинг
Губернатор заработал поездку в Париж, а областные депутаты — нетФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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У свердловской власти слом очередной бюрократической традиции. Ежегодное бюджетное послание губернатора Законодательному собранию в 2017 году будет зачитывать не сам глава региона, а чиновник, исполняющий его обязанности. Предположительно, это будет вице-губернатор Алексей Орлов.

Виной всему наложение мероприятий. Заседание регионального парламента, посвященное бюджету 2018 года (и включающее послание губернатора), назначено на 14 ноября. В этот день в Париже глава региона в составе российской делегации будет представлять заявку Екатеринбурга на право проведения международной выставки «ЭКСПО-2025».

«Евгений Владимирович хотел бы лично выступить с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики. И мы знаем, что депутаты ждут этого выступления. К сожалению, в дату, на которое назначено заседание, губернатор будет заниматься делом государственной важности — продвигать заявку Екатеринбурга на „ЭКСПО- 2025“. Сейчас обсуждается либо перенос выступления, либо возможность выступления с докладом первого заместителя главы региона Алексея Валерьевича Орлова», — рассказал «URA.RU» директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

О возникшей коллизии было упомянуто в среду, 1 ноября, на заседании совета Заксобрания. Узнав, что губернатор не сможет выступить 14 ноября, депутат от ЛДПР Михаил Зубарев предложил провести выездное заседание регионального парламента в Париже, «чтобы не заместителя по бюджету слушать, а самого губернатора». «Не заработали еще», — лаконично парировала либерал-демократу спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

Антон Ольшанников
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