У свердловской власти слом очередной бюрократической традиции. Ежегодное бюджетное послание губернатора Законодательному собранию в 2017 году будет зачитывать не сам глава региона, а чиновник, исполняющий его обязанности. Предположительно, это будет вице-губернатор Алексей Орлов.
Виной всему наложение мероприятий. Заседание регионального парламента, посвященное бюджету 2018 года (и включающее послание губернатора), назначено на 14 ноября. В этот день в Париже глава региона в составе российской делегации будет представлять заявку Екатеринбурга на право проведения международной выставки «ЭКСПО-2025».
«Евгений Владимирович хотел бы лично выступить с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики. И мы знаем, что депутаты ждут этого выступления. К сожалению, в дату, на которое назначено заседание, губернатор будет заниматься делом государственной важности — продвигать заявку Екатеринбурга на „ЭКСПО- 2025“. Сейчас обсуждается либо перенос выступления, либо возможность выступления с докладом первого заместителя главы региона Алексея Валерьевича Орлова», — рассказал «URA.RU» директор департамента информполитики региона Александр Иванов.
О возникшей коллизии было упомянуто в среду, 1 ноября, на заседании совета Заксобрания. Узнав, что губернатор не сможет выступить 14 ноября, депутат от ЛДПР Михаил Зубарев предложил провести выездное заседание регионального парламента в Париже, «чтобы не заместителя по бюджету слушать, а самого губернатора». «Не заработали еще», — лаконично парировала либерал-демократу спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.