20:51 01 ноября 2017 0

Строительство «Восточного» уже много раз привлекало внимание следователей Фото: Роскосмос

Бизнесмена из Ставрополя А. Толстикова обвинили в растрате 665 миллионов рублей. На эти средства его компания ООО «Управление механизации строительства» должна была строить объекты на космодроме «Восточный».

Компания 50-летнего Толстикова в целом получила по контракту с ФГУП «Спецстройтехнологии» 765 миллионов рублей. Однако от этой суммы на стройку у бизнесмена осталось всего около 100 миллионов рублей. Куда делись остальные деньги, сейчас выясняют полицейские, пишет Life.ru.

Сам Толстиков заявил правоохранителям, что на 665 миллионов построил городок для строителей. Дело по статье «Присвоение или растрата» раскрыто, бизнесмену грозит до десяти лет тюрьмы, отмечает издание.

Строительство «Восточного» уже много раз привлекало внимание следователей. Ущерб от хищений на объекте правоохранители оценивали в миллиарды рублей. В апреле на космодроме был отложен первый запуск ракеты-носителя. За неудачный старт корабля ответил уральский конструктор.