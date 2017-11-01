{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:51  01 ноября 2017 0

Бизнесмен потратил 650 млн, выделенных для строительства космодрома «Восточный», на бытовки рабочим

Роскосмос, строительство, космодром восточный
Строительство «Восточного» уже много раз привлекало внимание следователейФото: Роскосмос

Бизнесмена из Ставрополя А. Толстикова обвинили в растрате 665 миллионов рублей. На эти средства его компания ООО «Управление механизации строительства» должна была строить объекты на космодроме «Восточный».

Компания 50-летнего Толстикова в целом получила по контракту с ФГУП «Спецстройтехнологии» 765 миллионов рублей. Однако от этой суммы на стройку у бизнесмена осталось всего около 100 миллионов рублей. Куда делись остальные деньги, сейчас выясняют полицейские, пишет Life.ru.

Сам Толстиков заявил правоохранителям, что на 665 миллионов построил городок для строителей. Дело по статье «Присвоение или растрата» раскрыто, бизнесмену грозит до десяти лет тюрьмы, отмечает издание.

Строительство «Восточного» уже много раз привлекало внимание следователей. Ущерб от хищений на объекте правоохранители оценивали в миллиарды рублей. В апреле на космодроме был отложен первый запуск ракеты-носителя. За неудачный старт корабля ответил уральский конструктор.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров