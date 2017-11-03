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03 ноября 2017
02 ноября 2017
09:00  03 ноября 2017 0

ЦБ ужесточает требования к ипотеке, уральская чистка Бастыркина, Овечкин создал «Команду Путина». Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
С 2018 года ЦБ РФ ужесточает требования к ипотекеФото: Антон Белицкий © URA.RU

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Сегодня 3 ноября. Главное к этому часу:

Экс-замглавы ФСИН Николай Баринов задержан по подозрению в получении взятки на 110 миллионов рублей. Вслед за ним Басманный суд Москвы арестовал счета экс-главы «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Центробанк ужесточает требования к ипотеке. С 2018 года вводятся новые повышенные коэффициенты.

На Урале побывал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он устроил чистку, уволив и отстранив от службы работников, включая двух глав уральских СКР. Одного из них — после случая с пьяным гаишником, погубившим подростка. Мы выяснили вероятность возвращения руководителей обратно.

Россияне назвали зарплату, за которой начинается нищета. Глава комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок с ними не согласна.

В билетах автошкол обнаружили смертельно опасные ответы. Следование им грозит серьезным вредом здоровью человека.

Хоккеист Александр Овечкин создал общественное движение «Putin Team» в поддержку Владимира Путина. Для спортсмена «Команда Путина» — как новая сборная России.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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