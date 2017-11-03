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Сегодня 3 ноября. Главное к этому часу:
Экс-замглавы ФСИН Николай Баринов задержан по подозрению в получении взятки на 110 миллионов рублей. Вслед за ним Басманный суд Москвы арестовал счета экс-главы «Почты России» Дмитрия Страшнова.
Центробанк ужесточает требования к ипотеке. С 2018 года вводятся новые повышенные коэффициенты.
На Урале побывал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он устроил чистку, уволив и отстранив от службы работников, включая двух глав уральских СКР. Одного из них — после случая с пьяным гаишником, погубившим подростка. Мы выяснили вероятность возвращения руководителей обратно.
Россияне назвали зарплату, за которой начинается нищета. Глава комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок с ними не согласна.
В билетах автошкол обнаружили смертельно опасные ответы. Следование им грозит серьезным вредом здоровью человека.
Хоккеист Александр Овечкин создал общественное движение «Putin Team» в поддержку Владимира Путина. Для спортсмена «Команда Путина» — как новая сборная России.