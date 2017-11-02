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02 ноября 2017
21:11  02 ноября 2017 0

Россияне назвали доход, за которым начинается нищета

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
Для россиян, участвовавших в опросе, минимальная зарплата — 20 тысяч рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне считают зарплату в 20 тысяч рублей порогом бедности, за которым уже невозможно нормально жить. К такому выводу пришли члены общественной палаты РФ, организовавшие интернет-опрос среди населения.

«По ощущениям респондентов, порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел», — приводит цитату главы комиссии общественной палаты по соцполитике Натальи Починок телеканал 360.

Починок добавила, что ВЦИОМ обладает другими цифрами. По его данным, черта бедности для россиян — это 15 тысяч рублей.

Сергей Дианов
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