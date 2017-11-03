В билетах российских автошкол нашли смертельно опасные ответы

06:52 03 ноября 2017 0

В утвержденных ГИБДД экзаменационных вопросах нашли серьезные ошибки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускники российских автошкол не имеют достаточных навыков для оказания первой медицинской помощи в случае ДТП. Выяснилось, что ответы к экзаменационным вопросам содержат не только ложную, но порой и смертельно-опасную информацию.

С просьбой вмешаться в ситуацию с корректировкой экзаменационных билетов в ГИБДД обратилась межрегиональная ассоциация автошкол. В письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева указывается «необходимость привести в соответствие с требованиями законодательства вопросы по первой помощи пострадавшим в ДТП».

О необходимости изменений говорят и специалисты НИИ Минздрава, в ответах есть такие рекомендации, которые могут только навредить пострадавшим в ДТП. В частности, ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ Леонид Дежурный утверждает, что две ошибки, содержащиеся в билетах, могут повлечь за собой трагические последствия. «Вредные» рекомендации касаются сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечения.

«Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3-5 см от раны. Если «не менее», это может быть и 20 см. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного. Человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут, — пояснил Дежурный в беседе с «Известиями».

Специалисты нашли неточности и в блоке о сердечно-легочной реанимации: во всех вариантах ответа неверно указано положение рук. По правилам оказания первой помощи, они должны быть сложены в замок, а в билетах только неверные варианты. Например, крест-накрест.

«Некоторые вопросы в тестовых билетах не совпадают с учебником и программой по первой помощи. Из трех ответов — ни одного правильного. Можно ответить, только заучив то, что сказано. В результате получаем мощный демотивирующий фактор, связанный с тем, что на занятии говорят: «Отвечайте на вопрос так, а делайте иначе». Люди думают: «Я что-нибудь отвечу, а помощь оказывать не буду», — добавил Дежурный.