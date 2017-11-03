ЦБ ужесточает требования к ипотеке

08:17 03 ноября 2017 0

Чем больше первый взнос — тем легче получить кредит Фото: Александр Елизаров © URA.RU

ЦБ РФ намерен ужесточить требования к выдаче ипотеки с небольшим первоначальным взносом. Для такого вида кредитов введут повышенные коэффициенты риска.

В поправках к инструкции «Об обязательных нормативах банков», которые вступают с силу с 2018 года, говорится, что кредит с первым взносом меньше 20% стоимости жилья взвешивается с коэффициентом риска 150%, менее 10% — 200%, пишет газета «Ведомости».

На такую меру Центробанк идет, опасаясь повторения ипотечного кризиса десятилетней давности. По словам одного из топ менеджеров банка средней величины, кроме большой доли рискованных кредитов США столкнулись с их высокой кредитной оценкой, что к России сегодня неприменимо.