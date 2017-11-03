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03 ноября 2017
02 ноября 2017
08:17  03 ноября 2017 0

ЦБ ужесточает требования к ипотеке

Клипарт. Деньги и прочее., ключи от квартиры, мелочь, деньги, ипотека, плата, рубли
Чем больше первый взнос — тем легче получить кредитФото: Александр Елизаров © URA.RU

ЦБ РФ намерен ужесточить требования к выдаче ипотеки с небольшим первоначальным взносом. Для такого вида кредитов введут повышенные коэффициенты риска.

В поправках к инструкции «Об обязательных нормативах банков», которые вступают с силу с 2018 года, говорится, что кредит с первым взносом меньше 20% стоимости жилья взвешивается с коэффициентом риска 150%, менее 10% — 200%, пишет газета «Ведомости».

На такую меру Центробанк идет, опасаясь повторения ипотечного кризиса десятилетней давности. По словам одного из топ менеджеров банка средней величины, кроме большой доли рискованных кредитов США столкнулись с их высокой кредитной оценкой, что к России сегодня неприменимо.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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